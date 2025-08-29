El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reúne este viernes en Hervás para abordar medidas frente a los incendios

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reunirá este viernes, 29 de agosto, a las 09,00 horas en sesión extraordinaria, para abordar medidas frente a los incendios forestales sufridos en la región este verano.

La reunión tendrá lugar en la Hospedería Valle del Ambroz (Plaza del Hospital, s/n), en Hervás (Cáceres).

Posteriormente, a las 09,30 horas, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, informará en rueda de prensa sobre los asuntos en tratados en la reunión, según da a conocer el propio Ejecutivo autonómico.