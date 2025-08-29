CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reúne este viernes en Hervás para abordar medidas frente a los incendios

Posteriormente, a las 09,30 horas, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, informará en rueda de prensa sobre los asuntos en tratados en la reunión.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reunirá este viernes, 29 de agosto, a las 09,00 horas en sesión extraordinaria, para abordar medidas frente a los incendios forestales sufridos en la región este verano.

La reunión tendrá lugar en la Hospedería Valle del Ambroz (Plaza del Hospital, s/n), en Hervás (Cáceres).

Posteriormente, a las 09,30 horas, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, informará en rueda de prensa sobre los asuntos en tratados en la reunión, según da a conocer el propio Ejecutivo autonómico.

