El consejero Santamaría destaca la contribución del Rodeo y la Feria de Muestras de Zahínos a la actividad comercial en el entorno rural

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha visitado este viernes el tradicional Rodeo y la Feria de Muestras en la dehesa boyal 'El Coto' de Zahínos junto al presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro. Este evento, de carácter transfronterizo, reúne a numerosos tratantes de ganado que intercambian ejemplares siguiendo métodos tradicionales centenarios, "contribuyendo así a reforzar la actividad comercial en el entorno rural", ha señalado.

Durante su visita, el consejero ha destacado el papel fundamental de estas actividades como motor de la economía rural y regional. Santamaría ha subrayado que ferias como la de Zahínos dinamizan el comercio local, generan empleo y favorecen el crecimiento de los pueblos, mostrando el potencial de las zonas rurales y fortaleciendo el tejido empresarial.

Además, el consejero ha reiterado el compromiso de la Junta de Extremadura para impulsar iniciativas de este tipo, esenciales para lograr un desarrollo sostenible y mantener la población en el ámbito rural.

El Rodeo y la Feria de Muestras han permitido a Santamaría conocer de primera mano la concentración y exhibición de animales, así como la variedad de productos locales. El encuentro ha facilitado el diálogo directo con empresarios y productores, quienes han trasladado al consejero sus propuestas y necesidades para seguir consolidando el sector.