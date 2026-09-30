La Consejería de Salud es reconocida con un premio en Cuidados Sociosanitarios a las Personas con Cáncer

La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia ha recibido este martes el Premio al Liderazgo Sanitario en el ámbito de las Administraciones en Cuidados Sociosanitarios a las Personas con Cáncer.

El Observatorio de Salud (OdS) y Estudio de Comunicación ha entregado este martes los IV Premios Liderazgo Sanitario, con los que ha reconocido a 17 profesionales sanitarios de diferentes especialidades por su "liderazgo clínico", así como a la Junta de Extremadura o al Ministerio de Sanidad, por el Proyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes, entre otras administraciones.

Los premios, que se han entregado en un acto celebrado en la sede de la Fundación Ramón Areces, han contado con la colaboración de esta fundación y de la Organización Médica Colegial (OMC). Los galardones reconocen 'Liderazgo Clínico', 'Liderazgo Hospitalario' y 'Liderazgo Institucional', además de una categoría de 'Premios especiales'.

En la categoría 'Liderazgo Clínico', han sido reconocidos 17 médicos y profesionales sanitarios de diferentes especialidades, de los que la mitad son mujeres. La selección parte de una votación de 10.756 médicos y un jurado integrado por 33 personalidades de organizaciones sanitarias y de pacientes, expertos en el ámbito de la salud y la comunicación.

Por especialidades, se ha distinguido a Clara Bonanad, en Cardiología; Eduardo Fonseca Capdevila, en Dermatología; Beatriz Martín Rivera, en Enfermería; Ana Álvarez Díaz, en Farmacia Hospitalaria; Joaquín Martínez López, en Hematología; José Ramón Arribas López, en Medicina Interna; María Teresa Ledo Varela, en Medicina Preventiva; y Juan Carlos Nieto González, en Reumatología.

También a José Luis Calleja Panero en Aparato Digestivo; Francisco García Río, en Neumología; Celia Oreja-Guevara, en Neurología; Pluvio Jesús Coronado Martín, en Ginecología y Obstetricia, Mariano Provencio Pulla, en Oncología; Federico Martinon-Torres, en Pediatría; Marina Díaz Marsa, en Psiquiatría; Carmen González Enguita, en Urología; y a Rosa Viguer Benavent, en Radiología.

LIDERAZGO HOSPITALARIO

En 'Liderazgo Hospitalario', se han analizado los indicadores objetivos de calidad y gestión clínica de cuestionarios contestados por 160 hospitales. A partir de ello, se ha premiado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Gestión; Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en I+D+i; Hospital Universitario Ramón y Cajal en Salud Digital; Hospital Universitario de Toledo en Experiencia del paciente.

Para la categoría 'Liderazgo Institucional', la organización ha analizado las estrategias, planes o iniciativas desarrolladas en las distintas comunidades en los ámbitos de salud mental, salud pública, humanización, terapias avanzadas y medicina de precisión, prevención en salud, oncología, enfermedades raras, salud y mujer y cuidados sociosanitarios de las personas con cáncer.

Los ganadores han sido la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en Oncología; la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, en Enfermedades raras; la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, en Humanización; la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, en Terapias Avanzadas y Medicina de Precisión; la Consejería de Salud del Principado de Asturias, en Salud Mental.

Asimismo, han sido reconocidas la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en Salud Pública; la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, en Salud y Mujer; la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, en Cuidados socio-sanitarios de las personas con cáncer; y la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, en Prevención en Salud.

Durante la gala también se han entregado cuatro premios especiales, categoría en la que se ha distinguido al Ministerio de Sanidad con el 'Premio Excelencia Sanitaria'. Junto a este, el 'Premio al Compromiso Social en Salud' ha ido a la Fundación Menudos Corazones; el 'Premio al Liderazgo Científico' a la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM), por el desarrollo del estudio retrospectivo 'Clarisse'; y el 'Premio al Liderazgo Sanitario en Divulgación Sanitaria' a Esther Gómez, 'influencer' conocida como '@mienfermerafavorita'.

RECONOCER LA EXCELENCIA DEL SISTEMA SANITARIO

La presidenta del Observatorio de Salud, Patricia del Olmo, ha subrayado que estos premios buscan reconocer el liderazgo que impulsa la "excelencia" del sistema sanitario y "poner en valor iniciativas y profesionales que contribuyen, desde distintos ámbitos, a hacer avanzar la sanidad".

"El liderazgo sanitario se demuestra en la capacidad de transformar, innovar y generar un impacto positivo en la sociedad", ha resaltado el director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de Estudio de Comunicación, Benito Berceruelo.

La gala ha sido clausurada por la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que ha destacado que estos reconocimientos permiten "poner en valor todo el trabajo que hay detrás de áreas que son referentes" y visibilizar "buenas prácticas", sin ser una "competición entre profesionales o agentes sanitarios".