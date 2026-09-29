La consejera de Educación participa en la entrega del robot ZOE en el colegio cacereño Diocesano 'José Luis Cotallo'

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha participado en la entrega del robot ZOE en el colegio Diocesano 'José Luis Cotallo'. Allí ha explicado que se trata de un robot "que va a permitir a esos niños que están en tratamiento oncológico recibir la educación y sus clases en casa o en el hospital, no solamente para acercar esa integración tan necesaria a nivel educativo, a nivel escolar, sino también a nivel social. Recordamos que el robot Zoe va de excursión o sale al recreo", ha apuntado.

Valencia ha asegurado que, ante proyectos como este, la Administración no puede hacer otra cosa que apoyarlo y ha agradecido tanto a la Fundación Steam con Zoe, como a la Federación Española de Familias con Cáncer y a la Asociación Oncológica de Extremadura la labor tan importante que han realizado para que este proyecto sea una realidad en la región.

Por su parte, el presidente de la Fundación Steam con Zoe, David Moreno, ha detallado el funcionamiento del robot, "se puede hablar a través de él, también puede expresar su estado de ánimo, pedir intervenir en la clase. Sus compañeros en esa mochila podrían llevárselo incluso a casa".

En este sentido, Moreno hacía hincapié en que los niños que están hospitalizados durante muchos meses "tienen muchos miedos cuando vuelven al cole y con este robot nunca se fueron del cole. Por lo tanto, no tienen que volver".

Moreno también ha adelantado que el segundo robot que vendrá a Extremadura será al colegio Nuestra Señora de las Flores, de Bodonal de la Sierra.

Extremadura es pionera en España en la implantación de estos dispositivos para alumnos y alumnas pacientes oncológicos. Así lo ha explicado el vicepresidente de la Asociación Oncológica Extremeña y representante extremeño en la Federación de Familias de Cáncer Infantil, Alfonso González, quien también ha destacado el importante esfuerzo que se ha realizado para que la región pudiera contar con dos robots, uno en la provincia de Cáceres y otro en la de Badajoz.

En la entrega del robot ZOE se ha realizado una clase demostrativa en la propia aula del menor que lo utilizará. Allí han estado sus compañeros y docentes. En ella, se ha situado a ZOE en el pupitre del menor, mientras este se ha conectado desde su casa a través de una tablet.