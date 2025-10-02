Confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo en Extremadura en una mujer de 42 años, que eleva a 21 los afectados

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, en una mujer de 42 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva, con el que se elevan a 21 los afectados en la región.

Además, se ha notificado el alta hospitalaria de un varón de 59 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, que estaba ingresado en el hospital de éste área.

En total, se han registrado 21 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, tres de ellos asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y tres fallecidos, mientras que cuatro pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida.

Cabe destacar que en 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y tres fallecidos, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.