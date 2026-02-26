La Confederación Hidrográfica del Tajo estrena nueva sede en la calle Gómez Becerra de Cáceres para unificar servicios

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha estrenado nueva sede en la calle Gómez Becerra de Cáceres, que ha sido inaugurada este miércoles por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

La reforma ejecutada en el local, de 674 metros cuadrados, ha supuesto una inversión de 603.000, lo que ha permitido la unificación de los servicios de las diferentes unidades.

En esta oficina, situada en el número 15 de la citada vía cacereña, se han instalado ahora la Comisaría de Aguas, Dirección Técnica, Planificación Hidrológica y Secretaría General en un espacio moderno, accesible y diáfano.

Las nuevas instalaciones están dotadas de garaje para vehículos oficiales, office, baños adaptados, sala multifunción que permite desarrollar reuniones, exposiciones y actos institucionales, sala de videoconferencia, etc.

En la inauguración ha estado también el presidente de la CHT, Antonio Yáñez; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán; el diputado de Formación y Asistencia a Entidades Locales de la Diputación de Cáceres y vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto, y el alcalde de Cáceres, Rafael mateos, entre otras autoridades.

El presidente de la CHT, Antonio Yáñez, ha explicado que esta nueva sede en el centro de Cáceres está acorde con la importancia que tiene la parte occidental de la cuenca del Tajo. "Esta idea la pusimos en marcha hace ya bastantes años y ha habido un periodo largo hasta encontrar un local adecuado a las necesidades", ha indicado.

Entre la compra y la remodelación del local, la inversión supera el millón de euros y van a desarrollar su trabajo cerca de 30 trabajadores que "darán servicio a todo lo que es la gestión del dominio público hidráulico y de las importantes infraestructuras hidráulicas de las que disponemos en la provincia de Cáceres", ha indicado en declaraciones a los medios antes de la inauguración.

Este servicio se prestará no solo en la provincia de Cáceres, ya que la parte oriental de la cuenca del Tajo incluye también una zona de la provincia de Badajoz y una parte de la provincia de Salamanca.

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha incidido en la importancia del trabajo que realiza la CHT y la "vocación" de abrirse a la ciudadanía y de tener accesibilidad transparente. "También la capacidad de explicación al conjunto de los ciudadanos de la tarea de lo que significa gestionar el ciclo del agua. Y eso es lo que pretendemos con la apertura de esta nueva oficina", ha señalado.

"Creo que es muy importante que los ciudadanos puedan acceder a la información directamente, a la información que traslada las demarcaciones hidrográficas, y es un salto importante en términos de calidad de prestación del servicio al conjunto de los ciudadanos", ha resaltado.