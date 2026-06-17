La Confederación Hidrográfica del Guadiana licita trabajos de saneamiento forestal en canales y embalses de la cuenca

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) licita trabajos de saneamiento de la masa forestal protectora existente en canales y embalses de la cuenca del Guadiana. La actuación tiene un plazo de ejecución de 24 meses y cuenta con un importe máximo autorizado de 413.123,54 euros.

Esta actuación tiene como finalidad mantener y conservar las zonas forestales situadas junto a las infraestructuras hidráulicas de la cuenca, mejorando su estado, seguridad y función ambiental. Los trabajos previstos permitirán gestionar adecuadamente la vegetación existente en estas áreas, con lo que se favorecerá una gestión "más eficiente y sostenible" del dominio público hidráulico.

Los trabajos incluyen la eliminación de árboles secos, enfermos o con riesgo de caída, así como el desbroce y control de la vegetación que pueda afectar a las infraestructuras o dificultar las labores de inspección y mantenimiento.

Además, el saneamiento forestal contribuye a la prevención de incendios, la reducción de riesgos derivados de la acumulación de material vegetal y la protección de la calidad del agua, ha informado la CHG en nota de prensa.

Asimismo, favorece la salud de las masas forestales, ayuda a controlar plagas y enfermedades y reduce los procesos erosivos, mejorando tanto la seguridad de las infraestructuras hidráulicas como la conservación del entorno natural en el que se encuentran.