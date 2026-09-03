Los concursos bajan en Extremadura un 2% hasta agosto y la creación de empresas sube casi un 14%

Extremadura ha registrado 47 concursos de acreedores en los ocho primeros meses de 2026, lo que supone un 2,08 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado.

Mientras, la región ha acumulado la creación de 1.043 empresas de enero a agosto, un 13,99 por ciento más en tasa interanual, según el 'Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Demografía Empresarial' de Experian, correspondientes al cierre de agosto de 2026.

De igual modo, Extremadura ha contabilizado 499 disoluciones empresariales en los ocho primeros meses de 2026, lo que supone un 2,04 por ciento más en tasa interanual.