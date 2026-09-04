La XX Concentración de motos Buitres Leonaos regresa a Malpartida de Cáceres del 17 al 20 de septiembre

El rugido de cientos de motocicletas volverá a ser protagonista en Malpartida de Cáceres con la celebración de la XX Concentración internacional de motos Buitres Leonaos, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre en el Paraje de San Isidro.

La cita, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, alcanza este año una edición especialmente significativa para el Moto Club Buitres Leonaos, una asociación nacida en 2002 y que acumula ya más de dos décadas de actividad vinculada al mundo de las dos ruedas.

La concentración internacional, cuya primera edición se celebró en 2007, se ha consolidado como una de las grandes reuniones moteras de Extremadura y como un punto de encuentro para aficionados procedentes de diferentes comunidades españolas y de otros países, especialmente Portugal.

El encuentro regresa al recinto de San Isidro, escenario que ya acogió las ediciones anteriores celebradas en la localidad, convirtiéndose durante cuatro días en un auténtico campamento base de la comunidad motera, con actividades de convivencia, rutas, música y propuestas abiertas tanto a participantes como al público general.

EXTREMAROCK SUMMER END FEST

Uno de los principales atractivos de la convocatoria será nuevamente el Extremarock Summer End Fest, festival musical asociado históricamente a la concentración de Buitres Leonaos y que completa la propuesta con conciertos y actividades culturales.

El cartel del festival contará con figuras como Bordon 4, el viernes 18, o Los Deltonos, el sábado 19; a los que se sumarán las actuaciones de Galavis, Ciao Papá, 2 Zas, Conjunto San Antonio, Agencia Tributaria, Grupo Folk Trevol, Servesong, Raúl Cabra y la Sukyband, Buitres Negros y Verea. Además, durante el viernes y el sábado, el festival contará con la colaboración del comunicador y locutor Reverendo Seven.

El acceso al recinto será gratuito, mientras que los participantes que opten por el denominado 'Pack Motero' dispondrán de servicios adicionales como zona de acampada, camiseta y elementos oficiales de la concentración, además de las comidas incluidas en las condiciones de inscripción.

Además, como novedad y para facilitar la movilidad a los asistentes, se organizarán rutas de autobuses para aquellos aficionados al motor o a la música que quieran acudir al recinto desde Cáceres, según informa el ayuntamiento malpartideño en nota de prensa.