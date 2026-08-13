Computaex impulsa el primer servicio de emulación cuántica de Extremadura para empresas e investigadores

El Centro de Supercomputación de Extremadura ha iniciado el despliegue de un emulador cuántico que permitirá ofrecer el primer servicio de computación cuántica disponible en Extremadura para empresas, investigadores y entidades de la región.

Esta nueva infraestructura supone acercar una de las tecnologías "más prometedoras" de las próximas décadas al ecosistema científico, tecnológico y empresarial extremeño, lo que refuerza el papel de Computaex como centro de referencia regional en tecnologías cuánticas.

Explica la Junta en nota de prensa que la computación cuántica está llamada a transformar sectores tan diversos como la salud, la energía, la industria, la logística, las finanzas o la ciberseguridad.

Los principales organismos internacionales y estrategias nacionales identifican estas tecnologías como un "elemento clave" para la competitividad y la innovación futura.

Computaex trabaja para situar la región en una "posición destacada" dentro del desarrollo y adopción de estas capacidades emergentes, al impulsar la generación de conocimiento, facilitar el acceso a estas tecnologías desde la región y contribuir a la transformación del tejido científico, tecnológico y empresarial.

El nuevo servicio, que se prevé que entre en funcionamiento el próximo mes de septiembre, permitirá a investigadores y empresas diseñar, desarrollar y validar algoritmos cuánticos mediante técnicas de emulación, facilitando la exploración de aplicaciones reales sin necesidad de disponer de un computador cuántico físico.

"Esta capacidad resulta fundamental para impulsar la investigación y la innovación, formar talento especializado y preparar a las organizaciones extremeñas para la progresiva incorporación de las tecnologías cuánticas en sus procesos y modelos de negocio", ha señalado la Junta.

Las empresas, centros de investigación y demás entidades interesadas en explorar las posibilidades que ofrece la computación cuántica, pueden contactar desde este momento con Computaex para conocer las capacidades disponibles y estudiar posibles casos de uso, colaboraciones y proyectos de I+D+i adaptados a sus necesidades.

APUESTA POR LAS TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS

El Centro de Supercomputación de Extremadura desarrolla una apuesta integral por las tecnologías cuánticas en la región, y esta estrategia incluye la prestación de servicios de apoyo técnico y científico, la organización de jornadas divulgativas, programas de formación especializada, cursos dirigidos a diferentes perfiles y actividades destinadas a fomentar la transferencia de conocimiento hacia el tejido empresarial regional.

El objetivo es contribuir a la consolidación de un ecosistema extremeño en torno a la computación cuántica, facilitando que investigadores, estudiantes, administraciones públicas y empresas puedan conocer las posibilidades de estas tecnologías, así como nuevas oportunidades de innovación y desarrollo.

La infraestructura ha sido financiada a través del proyecto 'Servicio de emulación cuántica para el progreso de la Investigación Científica-Técnica en Extremadura' (EQC2024), cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) mediante los Fondos Feder 2021-2027 y por la Junta de Extremadura.

Esta iniciativa se suma a otras actuaciones que Computaex desarrolla actualmente en este ámbito, como su participación en QUANTUM_IberIA, un proyecto estratégico de la convocatoria Poctep que tiene como objetivo el desarrollo del ecosistema transfronterizo España-Portugal de tecnologías cuánticas e Inteligencia Artificial, y en el que el Computaex colabora con otras 17 instituciones.

También QUCO4HPC, centrado en la aplicación de tecnologías cuánticas para mejorar la optimización y la eficiencia energética en entornos de supercomputación; o ECD Lusitania, enfocado en el desarrollo de soluciones de emulación cuántica distribuida.

El centro cuenta además con un equipo multidisciplinar especializado en computación cuántica que impulsa estas iniciativas y acompaña a investigadores y empresas en la exploración de nuevos casos de uso.

Computaex consolida así su posición como centro de referencia e impulsor de las tecnologías cuánticas en Extremadura, promoviendo la generación de conocimiento, la formación de profesionales especializados y la transferencia de capacidades avanzadas al conjunto de la sociedad extremeña.

La incorporación del primer servicio regional de emulación cuántica representa un nuevo hito en la estrategia del centro para posicionar a Extremadura como un territorio preparado para aprovechar las oportunidades que ofrecerán las tecnologías cuánticas en los próximos años.