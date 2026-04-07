Las compras de Mercadona a proveedores extremeños superaron los 580 millones de euros en 2025

Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, ha seguido reforzando un año más su modelo de relación con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, que persigue que todos los eslabones de la cadena salgan ganando y está basado en la transparencia, el fomento de la confianza y la relación a largo plazo.

En el caso de Extremadura, la compañía colaboraba al cierre del pasado 2025 con más de 200 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, con compras por valor total de 580 millones de euros.

Entre las compras a proveedores de producto, especialistas claves en la estrategia de Mercadona de ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus 'Jefes' (como internamente denomina a los clientes), figuran fabricantes de productos de limpieza de ropa como Inquiba o de carbón como Corcho Olivas.

Además, la compañía ha seguido apostando por el sector agroalimentario extremeño como reflejan las 6.900 toneladas de fruta de hueso (nectarina, ciruela, melocotón, paraguayo y albaricoque) adquiridas en la campaña 2025 a agricultores de las Vegas Altas y las Vegas Bajas del Guadiana; 1.000 toneladas de sandía o 560 toneladas de castaña, entre otras producciones.

Asimismo, ha reforzado su relación con otros fabricantes de la industria agroalimentaria como Iberitos, con más de 486.000 unidades de paté compradas a lo largo del pasado ejercicio, explica en nota de prensa Mercadona.

La inversión de Mercadona en Extremadura también ha sido una constante en 2025. La compañía ha destinado 17,3 millones de euros a su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer.

En concreto, la compañía ha abierto dos supermercados (que han supuesto el cierre de otros dos por no cumplir los estándares de calidad requeridos por la compañía) en la provincia de Badajoz.

A cierre de 2025, Mercadona contaba con 28 supermercados en Extremadura, 21 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8) y tenían la sección Listo para Comer. Por otro lado, 17 de las tiendas de la región ya disponen de puntos de carga para vehículos eléctricos.

MÁS DE 1.400 EMPLEOS

En términos de empleo, el año pasado Mercadona afianzó su plantilla en Extremadura, formada por más de 1.400 personas.

Una vez más, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad.

Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).

Cabe destacar, asimismo, que, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 419 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 16 entidades sociales con las que colabora diariamente en Extremadura, lo que equivale a más de 6.900 carros de la compra durante todo 2025.

CRECIMIENTO COMPARTIDO

De este modo, Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

La apuesta de Mercadona por el sector primario español le ha permitido consolidar, así, su compromiso de disponer de producto de origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable.

De esta manera más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español (Oleoestepa, Oro Bailén, Maeva, Jaencoop, Mercaóleo y Almazaras de la Subbética), al igual que todos los cítricos en temporada.

De este modo, Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y el acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización.

Al mismo tiempo que los proveedores españoles asumen un papel "relevante" en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar eGl liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que al año anterior.