El Comité Territorial del Camino Romano a Guadalupe se constituirá este jueves en Don Benito

El Comité Territorial del Histórico Camino Romano a Guadalupe se constituirá este jueves, día 18, en un acto que tendrá lugar en la localidad pacense de Don Benito.

Este encuentro estratégico e institucional, que comenzará a las 20,00 horas en la Casa Señorial de los Guillén, está destinado a impulsar de manera definitiva la recuperación, coordinación, promoción y puesta en valor de este itinerario histórico.

La creación del comité busca aglutinar el "esfuerzo público y privado" de todas las fuerzas vivas del territorio que se localizan a lo largo de su trazado, ha informado en nota de prensa la Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe.

En el acto institucional se expondrá las líneas estratégicas y los objetivos de la Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe; se estrenará y difundirá el nuevo vídeo promocional del Camino Romano y se producirá la firma institucional y establecimiento oficial del Comité Territorial del Camino Romano.

Así, con el fin de consolidar un modelo de desarrollo "verdaderamente transversal, integrador y sostenible", la Red de Cooperación hace un llamamiento formal a participar e integrarse de manera activa en este Comité a asociaciones de senderismo, agrupaciones de cicloturismo y colectivos de caballistas.

Junto a empresas dedicadas a la restauración, actividades de turismo activo y establecimientos de alojamiento rural y hotelero, y comunidades locales, parroquias, hermandades eclesiásticas y organizaciones afines a la tradición de la peregrinación guadalupense.

"El Camino Romano se consolida con fuerza como una de las rutas de peregrinación más completas, diversas y espectaculares de toda la Península Ibérica. Con una longitud total de 155 kilómetros, este itinerario une de forma física y espiritual la capital autonómica, Mérida (la antigua Emérita Augusta), con el imponente Real Monasterio de Santa María de Guadalupe", ha destacado la asociación.

Ideado de manera "versátil" para ser recorrido tanto a pie por senderistas como en bicicleta de montaña, el viaje se estructura habitualmente en siete etapas diferenciadas que cruzan 12 localidades extremeñas.

Durante el periplo, el peregrino es testigo de un "patrimonio inigualable" que arranca en el conjunto arqueológico emeritense (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y culmina en la "emblemática e imponente joya arquitectónica" del monasterio guadalupense.

Entre ambos extremos, la ruta transita por hitos de extraordinario valor, como el singular castillo medieval que corona la localidad de Medellín, o la Casa de Santa María en Madrigalejo, célebre sitio histórico donde redactó su última voluntad y falleció el rey Fernando el Católico en el año 1516.

Al margen de su "riqueza cultural", la ruta sobresale por una "profunda inmersión" en la naturaleza más virgen de la región. A partir de Villanueva de la Serena, el camino regala un paseo por antiguas plataformas ferroviarias reconvertidas en vías verdes; los caminantes transitan inicialmente por Vía Verde de las Vegas del Guadiana para enlazar posteriormente con el Camino Natural de las Villuercas, conduciendo finalmente a los viajeros a través de espacios naturales protegidos hasta su destino final en Guadalupe.