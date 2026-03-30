El comité de huelga de los médicos mantiene "intacto" el calendario de paros

El comité de huelga de los médicos ha recordado que el calendario de movilizaciones convocadas se mantiene "intacto" y mientras siga adelante la tramitación del anteproyecto de Ley de Estatuto Marco seguirán con el calendario de huelgas convocadas, por el momento, hasta el próximo mes de junio.

En un comunicado, el comité recuerda que la próxima semana de huelga está fijada del 27 al 30 de abril e insisten en que la reunión de ayer "ha servido únicamente para retomar el diálogo, pero que las posturas aún se mantienen muy alejadas".