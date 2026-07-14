Comienzan los trabajos para la exhumación de 15 víctimas de la represión franquista en Conquista de la Sierra

Los trabajos en el cementerio municipal de Conquista de la Sierra (Cáceres) para la localización y exhumación de la fosa comienzan esta semana para después realizar el posterior estudio antropológico forense de los restos de víctimas de la represión franquista en la localidad, donde se espera encontrar los restos de unas 15 personas, entre ellas, los del poeta Manuel Gómez Sánchez.

Este proyecto está promovido por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres y cuenta con fondos de la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática. Asimismo, es parte del convenio firmado con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y Amececa, que también incluye las actuaciones que se llevarán a cabo en el cementerio de Cáceres, en el mes de septiembre.

La intervención en el cementerio municipal de Conquista de la Sierra responde, principalmente, a la solicitud de la familia del poeta Manuel Gómez Sánchez (Madroñera, 1900), fusilado el 24 de agosto de 1936 por sus ideas republicanas junto a otras 14 personas, según recogen los testimonios orales recopilados en colaboración con la asociación cultural local Las Tejoneras.

El plan de trabajo se dividirá en dos fases. La primera, que se inicia esta semana, consistirá en la búsqueda e intervención arqueológica y antropológica de la fosa que, según apuntan los testimonios, se encontraría próxima a la actual pared del cementerio. A partir del mes de septiembre dará comienzo la segunda fase que incluirá los trabajos de laboratorio del estudio antropológico forense y genético.

Es la primera vez que se realiza una intervención de estas características en Conquista de la Sierra y el equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi confía en localizar la fosa y recuperar los restos óseos de las 15 víctimas, informa la diputación cacereña en nota de prensa.