Comienzan las obras de mejora del acceso a Solana de los Barros desde la EX-300, que durarán 10 meses

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha iniciado las obras de mejora del acceso a Solana de los Barros desde la carretera EX-300.

La actuación, adjudicada el pasado mes de abril, cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses. Los trabajos han sido encargados a la empresa Cnes Araplasa SA, que presentó la oferta mejor valorada, según ha resaltado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El proyecto contempla la mejora del firme, la renovación de la señalización horizontal y vertical, así como la instalación de balizamiento y defensas para incrementar la seguridad del tramo. También incluye la construcción de una nueva glorieta que permitirá reordenar el tráfico y mejorar la fluidez de los movimientos de entrada y salida al municipio.

Asimismo, se llevará a cabo el acondicionamiento de los acerados afectados en las calles Lobón y Alfredo Arnés, reforzando la accesibilidad peatonal y la integración urbana del entorno.

Con esta actuación, la Junta de Extremadura reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras viarias y con el impulso a la accesibilidad y la cohesión territorial en la comarca de Tierra de Barros.