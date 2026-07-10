El Colegio de Médicos de Cáceres rechaza que se cuestione el criterio clínico frente a la incapacidad laboral

El Colegio de Médicos de Cáceres defiende la legitimidad del debate sobre la incapacidad temporal, pero rechaza cualquier generalización que ponga bajo sospecha el criterio clínico, la independencia profesional y la honorabilidad de los médicos en este asunto, y aclara que no es lo mismo el absentismo laboral que una baja médica por incapacidad temporal.

El presidente del órgano colegial, Evelio Robles, ha calificado de "legítimo" el debate suscitado tras las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero apunta que deben valorarse los múltiples aspectos relacionados con esta situación social y de prestaciones. "Como en la mayoría de los servicios públicos y de prestaciones sociales suele haber bolsas de ineficiencia que deben valorarse dentro de la buena gestión y buen gobierno de los servicios que se prestan a la ciudadanía", señala Robles.

"Lo que desde el Colegio de Médicos no vamos a aceptar es que se ponga en tela de juicio y de una forma genérica e injustificada al colectivo tanto de médicos de familia como de médicos inspectores que participan en la difícil gestión de la incapacidad temporal", ha subrayado, ya que, según ha defendido, estos asumen diariamente esta labor médica asistencial y de gestión administrativa "con especial dedicación, profesionalidad, compromiso e independencia".

Por tanto, ha pedido a los diferentes responsables públicos que intervienen en este tipo de debates que "extremen el rigor, prudencia y responsabilidad al referirse de forma genérica a los actos médicos relacionados con la incapacidad temporal".

"No es aceptable ni recomendable que, derivado de sus reflexiones al respecto, minen la necesaria confianza social en quienes ejercen esta responsabilidad con profesionales y compromiso, que no son otros que los médicos y médicas de familia y de inspección", ha subrayado Robles.