El Colegio de Ingenieros Industriales de Extremadura aboga por fomentar las vocaciones STEM entre niñas y jóvenes

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura ha reivindicado el papel de la mujer en la ingeniería y la necesidad de fomentar las vocaciones STEM entre las chicas.

Un mensaje que este colegio lanza con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, que se conmemora este martes, 23 de junio, con el objetivo de "visibilizar la contribución de las mujeres al desarrollo científico, tecnológico e industrial, así como fomentar la incorporación de nuevas generaciones a una profesión esencial para afrontar los retos del futuro".

Según datos del Observatorio de la Mujer Ingeniera en la Industria Española, las mujeres representan el 20 por ciento de los profesionales de la ingeniería en España y el 26,5 por ciento de los alumnos de Ingeniería y Arquitectura.

En el caso concreto de la Ingeniería Industrial, el porcentaje de mujeres se sitúa, a nivel nacional, en torno al 19 por ciento, lo que "pone de manifiesto la necesidad de seguir impulsando vocaciones STEM entre las niñas y jóvenes y de visibilizar referentes femeninos en el ámbito tecnológico e industrial", señala el Colegio de Ingenieros Industriales en nota de prensa.

En el caso de Extremadura, señala que en la Escuela de Ingenierías Industriales de la UEx, las mujeres representan, actualmente, alrededor del 24 por ciento de los alumnos, tras lo que señala que todavía están "lejos de alcanzar una representación equilibrada", pero a su juicio "existen señales que invitan al optimismo".

Según apunta este organismo colegial, en las nuevas matriculaciones, las estudiantes ya representan aproximadamente el 31 por ciento, una cifra superior a la media global del centro y que "demuestra que cada vez más jóvenes están considerando la ingeniería como una opción de futuro", señala.

Además, esta tendencia se consolida en los estudios de máster, donde la presencia femenina "continúa creciendo hasta alcanzar una participación mucho más equilibrada entre hombres y mujeres", unos datos que, según este colegio, "evidencian que algo está cambiando y que el dsfuerzo realizado durante los últimos años por acercar la ingeniería a las jóvenes, visibilizar referentes femeninos y mostrar la verdadera realidad de la profesión empieza a dar sus frutos".

Y es que, "la ingeniería está presente en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida: la energía, la industria, la movilidad, la digitalización o la sostenibilidad", por lo que "resulta imprescindible contar con todo el talento disponible, independientemente del género", destaca el decano del COIIEX, Raúl Vega.

En este sentido, señala que la ingeniería industrial desempeña un "papel estratégico" en la transformación económica y tecnológica de la sociedad, liderando proyectos relacionados con la transición energética, la innovación industrial, la inteligencia artificial, la automatización o el desarrollo de infraestructuras sostenibles.

Unos ambitos en los que "la diversidad de perspectivas y experiencias contribuye a generar soluciones más innovadoras y eficaces", por lo que el Colegio de Ingenieros Industriales considera "fundamental seguir impulsando iniciativas que permitan despertar vocaciones STEM entre las jóvenes, visibilizar referentes femeninos y mostrar las múltiples oportunidades profesionales que ofrecen estas carreras", concluye.