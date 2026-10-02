La CNT rendirá este sábado un homenaje a los guerrilleros republicanos en El Torno

El sindicato CNT Cáceres Norte celebrará este sábado, 3 de octubre, en El Torno (Cáceres) la XIV 'Jornada Homenaje Día de la Guerrilla', un encuentro que busca rendir tributo a la resistencia antifranquista en el Valle del Jerte y mantener viva la memoria de quienes lucharon contra la dictadura.

Según CNT, la edición de este año estará vinculada también a la reciente conmemoración de la liberación de París, en la que participaron combatientes extremeños exiliados que continuaron luchando contra el fascismo tras la Guerra Civil.

El sindicato destaca entre ellos a los españoles integrados en la Resistencia francesa y en unidades como 'La Nueve'.

El programa arrancará a las 12:00 horas en el 'Mirador de la Memoria', donde se recordará a los guerrilleros y luchadores antifascistas.

Este acto contará además con un espacio de micrófono abierto para que asistentes, familiares y colectivos puedan compartir reflexiones, recuerdos y testimonios.

A continuación, los asistentes compartirán una comida popular en el paraje de Las Vaquerizas, acompañada de la actuación musical de 'Marrajo APSK' y un recital de poemas.

La organización ha señalado que, además del homenaje, las actividades pretenden fomentar la convivencia, la cultura y el reconocimiento de la memoria histórica en la región.