La CHG destina cerca de 350.000 euros a medidas para mejorar el estado de los cauces en toda la cuenca

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la licitación, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), de un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar el estado de los cauces y prevenir situaciones de riesgo ante episodios de inundaciones en distintos puntos de la cuenca hidrográfica del Guadiana.

El proyecto contempla intervenciones en diferentes tramos fluviales y zonas de ribera situadas en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, afectando a las provincias de Albacete, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Huelva, según ha informado la CHG por nota de prensa.

El objetivo principal de esta iniciativa es reducir el riesgo asociado a la presencia de arbolado en mal estado, acumulaciones de restos vegetales o sedimentos en los cauces, así como mejorar la capacidad de desagüe del sistema fluvial y proteger tanto a las personas como a las infraestructuras cercanas.

Las actuaciones previstas en el proyecto incluyen trabajos de carácter preventivo y correctivo dirigidos a garantizar el correcto funcionamiento hidráulico de los cauces y a mejorar el estado de la vegetación de ribera.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentran los tratamientos selvícolas sobre masas de arbolado que presenten deterioro, envejecimiento, daños por fenómenos meteorológicos o afecciones por plagas y enfermedades.

Asimismo, se llevará a cabo la retirada de restos vegetales, madera procedente de árboles caídos y acumulaciones de arrastres que puedan obstaculizar el flujo del agua.

El proyecto también contempla actuaciones de adecuación de cauces mediante la retirada de sedimentos y lodos en zonas próximas a infraestructuras hidráulicas, con el objetivo de mejorar la capacidad de desagüe y garantizar la continuidad del flujo del agua.

Complementariamente, se realizarán trabajos puntuales de estabilización de taludes y orillas en aquellos tramos donde la acción de las crecidas haya provocado procesos de erosión que puedan comprometer la estabilidad del cauce o de su vegetación.

Para respetar los valores ambientales del entorno fluvial y la biodiversidad asociada a estos ecosistemas, se realizará una inspección previa de las zonas de actuación para identificar posibles refugios o áreas de reproducción de fauna, especialmente de especies protegidas.

En caso de detectarse la presencia de especies incluidas en catálogos de protección o en normativa ambiental europea, se adoptarán las medidas necesarias para evitar afecciones durante la ejecución de los trabajos.

Además, las intervenciones se programarán preferentemente fuera de los periodos sensibles para la fauna y procurando mantener la vegetación autóctona de ribera.