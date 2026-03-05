CHG destaca que las obras del río Limonetes evitaron daños en Talavera y Balboa durante la mayor crecida de su historia

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha señalado que las obras en marcha en el río Limonetes han permitido evitar daños en Talavera la Real y Balboa durante la "crecida excepcional" durante la pasada sucesión de borrascas a pesar de alcanzar un caudal muy superior al de otras avenidas que sí los causaron.

Unas lluvias que han coincidido con la ejecución de las obras de rehabilitación ambiental y protección frente a inundaciones en el entorno de estas dos localidades, con un presupuesto de adjudicación de 9,4 millones de euros financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la ejecución de los fondos Next Generation EU.

Durante los meses de enero y febrero, la zona se vio afectada por varios temporales atlánticos, entre ellos las borrascas Leonardo y Marta, que dejaron precipitaciones persistentes y provocaron "crecidas significativas" del río.

Según los datos registrados en la estación de aforos CR2-42 Albuera en Talavera, el caudal máximo alcanzó los 104,95 m3/s a las 22,15 horas del 5 de febrero, un valor propio de una avenida claramente superior a las crecidas habituales, indica la confederación hidrográfica en una nota de prensa.

Para contextualizar este dato, cabe resaltar que las crecidas más significativas registradas con anterioridad en la misma estación alcanzaron caudales punta de 46,6 m3/s en 2024, 32,32 m3/s en 2013 y 20 m3/s en 2010.

El episodio reciente ha supuesto, por tanto, una avenida "claramente superior" a todas las registradas hasta la fecha desde el inicio de la serie de datos fiables (posterior al año 2009).

Durante varias horas, el río superó la máxima crecida ordinaria (MCO), un umbral que indica que el caudal circulante es suficiente para que el agua comience a ocupar zonas laterales del valle fluvial más allá del cauce habitual.

A pesar de ello, no se han producido daños por inundación ni en Talavera la Real ni en Balboa, siendo este último el núcleo "históricamente más expuesto" a las crecidas del río Limonetes.

Este resultado es "especialmente relevante" si se tiene en cuenta que, en episodios anteriores con caudales "muy inferiores", se produjeron mayores afecciones. En esta ocasión, una crecida de mayor magnitud ha generado un impacto menor, lo que "pone de manifiesto el efecto positivo de las actuaciones ya ejecutadas".

Las obras realizadas hasta el momento, aun encontrándose el proyecto en fase de ejecución, han mostrado "importantes ventajas hidráulicas". La ampliación del espacio fluvial, la apertura de nuevos brazos del río y la creación de zonas donde el agua puede expandirse de forma controlada "han contribuido a reducir la velocidad y la energía de la avenida, minimizando sus efectos sobre las zonas habitadas", señala la CHG.

Las afecciones observadas durante el episodio se han limitado a "puntos concretos" del ámbito de obra donde las actuaciones no estaban todavía completamente finalizadas. Se trata de daños de carácter "leve", compatibles con el estado de ejecución de los trabajos y "fácilmente reparables, que no comprometen el funcionamiento global del sistema".

Las actuaciones de rehabilitación del río Limonetes, que abarcan 26,6 kilómetros de cauce, tienen como objetivo principal reducir el riesgo de inundación devolviendo al río el espacio necesario para su funcionamiento natural.

Las recientes crecidas han permitido comprobar que "esta estrategia es eficaz y que el proyecto está cumpliendo su función de protección frente a avenidas incluso antes de la finalización completa de la obra".