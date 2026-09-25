Chefs extremeños y de países hispanohablantes crearán el I Recetario Mestizo de Extremadura y América

Profesionales, especialistas de la cocina y productores procedentes de la región y de países hispanohablantes que participarán en Gastromestiza 2026 crearán el I Recetario Mestizo de Extremadura y América que reunirá productos, técnicas, conocimientos y tradiciones culinarias compartidas entre ambas orillas.

De esta manera, chefs de Extremadura, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Chile y México pondrán en valor los productos, técnicas, conocimientos y tradiciones culinarias que comparten ambas orillas.

'Gastromestiza 2026. Todo el sabor de Extremadura y América', que se celebrará desde el 30 de septiembre hasta el 2 de octubre en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX), en Mérida, es un encuentro que pretende fomentar el intercambio profesional y promover la innovación culinaria.

Se trata de una iniciativa gastronómica, pionera y de referencia, impulsada en el marco de la Estrategia Extremestiza, concebida como un espacio de encuentro, creación y proyección internacional en torno al mestizaje gastronómico entre Extremadura y países de Hispanoamérica como Perú, México, Ecuador y Bolivia, y que abre nuevas vías de colaboración a través de la cultura gastronómica.

Asimismo, se concibe como un espacio de intercambio de conocimientos y actualización de técnicas mediante talleres y debates sobre los desafíos del futuro del sector agroalimentario.

Se desarrollarán ponencias, demostraciones culinarias, sesiones de trabajo y un showcooking a cuatro manos, en un programa que busca generar un espacio de intercambio y reflexión en torno a la gastronomía como punto de encuentro entre culturas.