Ceta-Ciemat, CIIAE y Computaex acuerdan colaborar en computación científica aplicada al almacenamiento energético

Ceta-Ciemat, Fundecyt-Pctex, y Computaex, centros vinculados a la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, han suscrito un convenio de colaboración para impulsar la investigación científica y tecnológica en los ámbitos del almacenamiento y la eficiencia energética mediante el uso de técnicas avanzadas de computación científica y simulación.

Durante la jornada, los representantes de las distintas entidades han realizado una visita institucional al Centro de Supercomputación de Extremadura, gestionado por Computaex, donde se encuentra alojado el supercomputador Lusitania.

Posteriormente, han celebrado la primera reunión de la comisión mixta de seguimiento del convenio, en la que se han definido las líneas iniciales de actuación y los mecanismos de coordinación para el desarrollo de las actividades previstas.

En esta reunión han participado el director General del Centro de Supercomputación de Extremadura (Computaex), Juan Antonio Rico; y el responsable de la UF de Redes, Comunicaciones e Infraestructuras, Felipe Lemus, que han recibido en las instalaciones del centro al director gerente de Fundecyt-Pctex, José Luis Canito; al director del Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (Ceta-Ciemat), José Miguel Franco Valiente; y a los representantes del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), actualmente adscrito a Fundecyt-Pctex: David Parra, director del Departamento de Hidrógeno y Power-to-X; Breogán Pato, director del Departamento de Almacenamiento de Energía Térmica; y Rodrigo García-Muelas, investigador sénior en simulaciones atomísticas para materiales energéticos.

El convenio incorpora además la participación del CIIAE a través de Fundecyt-Pctex, entidad responsable de la gestión de su puesta en marcha. Esta colaboración integra las capacidades de investigación del CIIAE con las infraestructuras tecnológicas y los recursos de supercomputación de Ceta-Ciemat y Comptuaex, favoreciendo el desarrollo conjunto de proyectos de I+D+i orientados al estudio de nuevas soluciones energéticas, el almacenamiento y la eficiencia energética, así como la digitalización de sistemas energéticos, según ha explicado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Asimismo, impulsará la creación de equipos científicos multidisciplinares y la participación conjunta en convocatorias y programas de financiación nacionales e internacionales.

CONSORCIOS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS

Uno de los principales resultados del acuerdo es la constitución de una unidad mixta de trabajo integrada por personal investigador y técnico de las entidades participantes. Esta estructura tendrá entre sus funciones coordinar y realizar el seguimiento de las actividades previstas, identificar oportunidades de financiación, promover nuevas líneas de colaboración y actuar como observatorio de convocatorias de I+D+i de interés para las entidades implicadas.

La unidad celebrará reuniones periódicas en las distintas sedes institucionales y trabajará para impulsar la creación de consorcios con empresas y organismos públicos, favoreciendo la presentación conjunta de propuestas en convocatorias competitivas nacionales y europeas.

Del mismo modo, se promoverá la colaboración con estudiantes de la Universidad de Extremadura mediante el desarrollo de trabajos de fin de estudios vinculados a las líneas de investigación contempladas en el convenio. Además, el acuerdo incluye acciones de formación especializada, actividades de divulgación científica y transferencia de conocimiento, con el objetivo de acercar los resultados de la investigación al tejido empresarial y a la sociedad.

Esta iniciativa permitirá aprovechar de forma coordinada las capacidades científicas y tecnológicas existentes en Extremadura, reforzando el uso eficiente de las infraestructuras de supercomputación de la región y potenciando la investigación en energías limpias y almacenamiento energético.

Esta colaboración contribuirá además, según la Junta de Extremadura, a consolidar el posicionamiento de la región como "una de las regiones de referencia" en el ámbito de la transición energética, "gracias a su liderazgo en la generación de energía renovable y a la apuesta por infraestructuras científicas y tecnológicas de vanguardia orientadas al desarrollo de nuevas soluciones energéticas".

"Del mismo modo, contribuirá a la captación de proyectos y financiación competitiva, a la transferencia de conocimiento y tecnología entre entidades y empresas, y a la generación de nuevas oportunidades de innovación con impacto directo en el desarrollo científico, tecnológico y socioeconómico de Extremadura", concluye el Ejecutivo autonómico.