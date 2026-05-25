Cerca de 4,8 millones de euros en la mejora de la EX-207 entre Brozas y Arroyo de la Luz

La Junta de Extremadura ha recepcionado las obras de mejora de la carretera autonómica EX-207 entre las localidades de Arroyo de la Luz y Brozas, en la que ha invertido cerca de 4,8 millones de euros procedentes de fondos europeos.

La actuación de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha permitido modernizar firmes, capa de rodadura, señalización horizontal y vertical y elementos de seguridad viaria en un tramo de 29,4 kilómetros.

La vía, que alcanza picos de tráfico de hasta 4.000 vehículos al día en algunos puntos, presentaba firmes agrietados, señalización envejecida y elementos de seguridad desfasados, han expuesto fuentes del Gobierno extremeño.

Estas deficiencias han sido subsanadas incorporando soluciones de última generación, como el empleo de una mezcla bituminosa (asfáltica) fabricada y extendida siguiendo criterios de sostenibilidad que reducen la huella de carbono.

Entre las mejoras, destaca la colocación de protecciones para motoristas en las curvas de menor radio y los radares pedagógicos en cascos urbanos, que informan al conductor sobre la velocidad a la que circula.

También se ha renovado tanto la señalización vertical como la horizontal, se han repuesto captafaros e hitos kilométricos, instalado nuevas barreras de seguridad y limpiado las cunetas para mejorar su drenaje.