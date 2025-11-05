SANIDAD

El Centro de Salud de Orellana la Vieja inicia su actividad asistencial

La apertura de este centro, que atenderá a una población de más de 2.800 usuarios, ofrecerá un entorno más amplio y adaptado a las necesidades actuales, tanto para la población como para los profesionales sanitarios.

Redacción

Extremadura |

El Centro de Salud de Orellana la Vieja inicia su actividad asistencial
El Centro de Salud de Orellana la Vieja inicia su actividad asistencial | Junta de Extremadura

El Centro de Salud de Orellana la Vieja (Badajoz) ha iniciado desde este lunes su actividad asistencial con consultas de lunes a viernes en horario de mañana, atención sanitaria garantizada fuera de este horario a través del Servicio de Urgencias.

El equipo profesional del centro de salud está compuesto por un pediatra, dos Unidades Básicas Asistenciales (UBA), formadas por dos médicos y dos enfermeros, un auxiliar de enfermería, un farmacéutico, un veterinario, un fisioterapeuta y personal administrativo.

El centro cuenta con una Unidad de Salud Bucodental integrada por un odontólogo, un higienista dental y un auxiliar de enfermería, que atienden los viernes; una matrona y un trabajador social que prestan servicio los miércoles; y un médico del Equipo de Conductas Adictivas que pasa consulta los lunes y martes, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La apertura de este centro, que atenderá a una población de más de 2.800 usuarios, ofrecerá un entorno más amplio y adaptado a las necesidades actuales, tanto para la población como para los profesionales sanitarios.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer