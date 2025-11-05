El Centro de Salud de Orellana la Vieja inicia su actividad asistencial

El Centro de Salud de Orellana la Vieja (Badajoz) ha iniciado desde este lunes su actividad asistencial con consultas de lunes a viernes en horario de mañana, atención sanitaria garantizada fuera de este horario a través del Servicio de Urgencias.

El equipo profesional del centro de salud está compuesto por un pediatra, dos Unidades Básicas Asistenciales (UBA), formadas por dos médicos y dos enfermeros, un auxiliar de enfermería, un farmacéutico, un veterinario, un fisioterapeuta y personal administrativo.

El centro cuenta con una Unidad de Salud Bucodental integrada por un odontólogo, un higienista dental y un auxiliar de enfermería, que atienden los viernes; una matrona y un trabajador social que prestan servicio los miércoles; y un médico del Equipo de Conductas Adictivas que pasa consulta los lunes y martes, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La apertura de este centro, que atenderá a una población de más de 2.800 usuarios, ofrecerá un entorno más amplio y adaptado a las necesidades actuales, tanto para la población como para los profesionales sanitarios.