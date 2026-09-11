La celebración de la Diada en Extremadura será el miércoles 16 de septiembre en Mérida con un acto presidido por Salvador Illa

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presidirá el próximo miércoles, 16 de septiembre, en Mérida, el acto institucional del con motivo de la Diada Nacional de Catalunya en Extremadura.

Los actos programados arrancarán a las 16,30 horas en el Palacio de Congresos de la capital extremeña, con la apertura de puertas y un café de bienvenida. Posteriormente, a las 17,00 horas, se proyectará la película 'El 47', dirigida por Manel Barrena.

El acto institucional comenzará a las 19,00 horas, y tiene previsto prolongarse por tiempo de una hora. A las 20,00 se servirá un cóctel con el que finalizará el programa de actos.

Cabe recordar que la Diada se celebra en Catalunya cada 11 de septiembre, aunque también se realizan actos fuera de la región ya sea en los días previos o posteriores a la festividad. Tradicionalmente, estos actos se realizan en Madrid, pero para esta ocasión Illa avanzó que, por primera vez, se van a celebrar fuera de la capital española, en este caso en Extremadura.

El objetivo es, según avanzó el propio jefe del Ejecutivo catalán, "subrayar la contribución de muchos de miles de extremeños a Catalunya y de muchos catalanes de origen extremeño". La idea, además, es que la fórmula tenga continuidad y el año que viene se realice en otro territorio.