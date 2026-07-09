CCOO pide extender a todo el verano la la reducción de la jornada en Extremadura en el sector de la construcción

El sindicato CCOO recuerda que la jornada reducida a siete horas diarias de trabajo en los sectores de la construcción y derivados del cemento de Extremadura comienza el próximo martes, 14 de julio, pero reclama a la patronal que acepte extenderla a todo el verano para proteger la salud de sus plantillas.

Según señala CCOO, la obligación de reducir la jornada para evitar los riesgos y la penosidad por el exceso de calor está acordada en los convenios colectivos provinciales de Badajoz y Cáceres.

Desde hace muchos años, CCOO viene demandando en la negociación de estos calendarios que "se entienda que este periodo se tiene que extender a todo el verano, pues las olas de calor empiezan antes y son cada vez más frecuentes, y que las jornadas laborales sean de carácter intensivo y por la mañana", señala el sindicato en nota de prensa.

En cualquier caso, CCOO del Hábitat Extremadura subraya que esta reducción de jornada es de obligado cumplimiento y abarca el periodo entre este 14 de julio y el 14 de agosto, ambos incluidos

CCOO recuerda además que las empresas están obligadas a poner a disposición a todo su personal y en todas las obras y centros de trabajo agua potable abundante para poder refrescarse y beber.

Según señala, el establecimiento de una jornada de siete horas diarias hace posible que en las obras y centros de trabajo se establezcan jornadas continuas de mañana, evitando con ello las horas de mayor actividad del sol, protegiendo a su personal de los riesgos inherentes tanto a la luz solar como al calor.

Por eso, CCOO del Hábitat de Extremadura insta a pactar, en el seno de las empresas, jornadas intensivas de mañana, tras lo que ha advertido de que "estará vigilante para que se respete esta reducción de jornada y denunciará todo incumplimiento del que tengan conocimiento ante la autoridad laboral".

El sindicato aclara que, al tratarse de una medida de seguridad, esta no es susceptible de ser sustituida o permutada por acuerdos que supongan jornadas diarias por encima de las siete horas.