CCOO denuncia la situación insostenible y el clima de tensión del Centro de Salud de Talayuela por agresiones y amenazas

La Sección Sindical de CCOO de Navalmoral de la Mata denuncia la situación insoportable que sufren los profesionales del Centro de Salud de Talayuela por continuas agresiones y amenazas.

La situación ha llegado a un punto que impide que realicen su trabajo con la tranquilidad, confianza y seguridad que necesitan y es urgente que el SES tome medidas decididas para acabar con este problema gravísimo.

En los últimos meses, en el servicio de urgencia, se están registrando incidentes de acoso, o directamente agresiones, prácticamente todos los días.

CCOO apoya incondicionalmente la llamada desesperada de ayuda de todos los profesionales que, por unanimidad, denuncian la inoperatividad de los sistemas de alerta y el abandono por parte de la Gerencia, a la que han comunicado la situación innumerables ocasiones.

CCOO advierte además no se tienen en cuenta al personal que, trabajando en el centro de salud, no es dependiente orgánicamente del SES.

Desde CCOO se exigen medidas extraordinarias ante situaciones extraordinarias y no se descarta la petición a la Inspección de Trabajo del cierre provisional del Centro de Salud, salvo urgencias, en base al artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

CCOO muestra su incomprensión, y así se lo comunicó a la Consejera de Sanidad en una reunión mantenida en julio, por el hecho de que el protocolo para prevención de las agresiones entre Administración, fuerzas de seguridad y ámbito judicial esté todavía pendiente de firma, esperando el momento de hacerse la foto, en vez de llevarlo a cabo, aplicando a rajatabla la consideración de autoridad sanitaria que establece el artículo 550 del código penal.

Tampoco parece comprensible que la valoración y el estudio por parte del SES de realizar un mapa de riesgo identificando los centros problemáticos se alargue sin fecha de terminación, impidiendo que se tomen medidas preventivas como la de vigilancia profesional evitando esas situaciones.

CCOO pondrá en marcha todas las medidas posibles para denunciar esta situación y exigir soluciones. De no resolverse, el sindicato reclamará responsabilidades.

Talayuela siempre ha sido un ejemplo de convivencia en paz, por lo que esta situación grave debe solucionarse de forma inmediata y volver a su estado inicial.