CCOO critica que el SES siga haciendo adjudicaciones a una empresa con "numerosas quejas" por su "mala gestión"

El sindicato CCOO del Hábitat de Extremadura ha criticado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) continúe adjudicando contratos a la empresa privada ISS Facility Services, pese a las "numerosas quejas y reclamaciones" de sus trabajadores sobre la "falta de personal, la insuficiencia de medios y las deficiencias en limpieza, desinfección y control de plagas en distintos centros sanitarios".

Según señala CCOO en nota de prensa, esta empresa se ha hecho recientemente con la adjudicación del servicio de limpieza del Hospital de Mérida y del Hospital de Tierra de Barros para los próximos tres años, "a pesar de que en los dos años que lleva trabajando en estos centros ha demostrado su incapacidad organizativa y de recursos para ofrecer un servicio adecuado y tratar con dignidad a su plantilla.

En ese sentido, CCOO señala que, según los propios profesionales afectados, "estas carencias estarían comprometiendo las condiciones de higiene y seguridad en áreas especialmente sensibles como quirófanos, UCI y urgencias, donde la falta de recursos dificulta garantizar un servicio adecuado", asegura.

CCOO considera que el SES, como responsable de los contratos públicos, "debe supervisar y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones por parte de las empresas adjudicatarias", garantizando los medios humanos y materiales necesarios para prestar el servicio con calidad y seguridad.

Finalmente, CCOO del Hábitat de Extremadura reclama "transparencia, investigación de las incidencias denunciadas y medidas urgentes para corregir las deficiencias detectadas", ya que según asegura, los hospitales "deben ser espacios seguros para pacientes, familiares y profesionales, por lo que resulta imprescindible actuar de forma inmediata para garantizar unas condiciones dignas y una atención sanitaria de calidad", concluye.