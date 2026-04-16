Catorce bodegas se darán cita este sábado en el Encuentro Enogastronómico de Puebla de la Calzada

Un total de 14 bodegas, entre 13 de Extremadura y una de Córdoba, se darán cita este sábado, día 18, en el X Encuentro Enogastronómico Vegas Bajas, que se celebrará en la localidad pacense de Puebla de la Calzada con un maridaje junto a distintos tipos de tapas, una de ellas un postre, basadas en productos de la tierra.

Con motivo de este décimo aniversario y junto a precios asequibles de 2,5 euros la tapa y 2 euros el vino individual, se contempla un súper pack de 25 euros que incluye cinco tapas, seis vinos y la posibilidad de entrar en un sorteo de dos viajes (uno a las Bodegas Arzuaga de Valladolid y el otro ocho catas de vinos en Rocamador), además de sombrero, abanico y dos copas.

También hay alternativas tanto para las personas con alergias o intolerancias como para los distintos consumidores, ya sean principiantes o experimentados, con vinos semidulces, espumosos, cava o bebidas aromatizadas a partir de vino, en esta cita que se completa con actividades infantiles como talleres o castillos hinchables y música en directo.

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz y alcalde de Puebla de la Calzada, Juan María Delfa, ha presentado junto al concejal de Turismo, Jairo Naranjo, y el representante de Vinium, una de las entidades promotoras del evento junto al ayuntamiento, Juan Antonio Baena, esta cita que tendrá lugar en un municipio situado en el centro de las Vegas Bajas y en cuyo término municipal no hay ninguna bodega ni hectárea de viñedo.

En este sentido, Juan María Delfa ha querido poner en valor este encuentro en torno a los mejores caldos de la región en un municipio donde no existen bodegas ni viñedos, lo que supone "un valor extra", a la par que ha añadido que el año pasado se consumieron 5.000 tapas y se vendieron 2.500 botellas de vino con la presencia de unas 3.000 personas, cifras que esperan superar en esta nueva edición, organizada por el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada y la empresa Vinium, con el apoyo de la Diputación de Badajoz y la Asociación Comarcal Adecom Lácara.

Asimismo, ha destacado que esta cita permite promocionar el "enorme potencial" que tiene Extremadura a nivel gastronómico, un evento "original" y que ha logrado, "por méritos propios", convertirse "en un auténtico referente para la puesta en valor de la gran calidad de los productos de nuestra tierra, concretamente nuestros vinos y nuestra cocina", y que cuenta con la participación de profesionales de máximo nivel, principalmente en el sector vinícola con 13 bodegas extremeñas y una invitada que estarán este sábado en la Plaza de España de Puebla de la Calzada.

Se trata, ha señalado igualmente, de uno de los pocos certámenes creados en torno al vino y su maridaje con los "exquisitos" platos que tiene la región, en una manera de buscar el impulso entre ambos sectores y su promoción como referentes en cuanto a la calidad y también su papel como motores para la creación de riqueza y empleo en el ámbito rural. Un potencial "aún más visible" en una comarca eminentemente agrícola como la de las Vegas Bajas del Guadiana.

Jairo Naranjo ha ahondado en que ese maridaje al que hacía referencia Juan María Delfa va a estar representado por una serie de tapas diseñadas por la Carnicería Hermanos Martínez Martín y el restaurante local Acho tú para acompañar a las bodegas que colaboran este año, desgranadas por Juan Antonio Baena y que incluye 13 extremeñas, como Toribio (Puebla de Sancho Pérez), Martínez Paiva, Romale, Orán y Sabores Extremeños (Almendralejo), Viñedos Pozanco (Mérida) o Palacio Quemado (Palomas).

También Ruiz Torres (Cañamero), Alaude (Oliva de la Frontera), Altos de Montánchez (Villanueva de la Serena), La Soledad (Aceuchal), Pago de las Encomiendas (Villafranca de los Barros) y La Estrella (Los Santos de Maimona). Mientras, la invitada de esta décima edición es Bodegas Alvear (Montilla, Córdoba), que presentará a los visitantes su nueva bebida aromatizada.