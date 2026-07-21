Casi el 60 % de avales para primera vivienda se ha dado en zonas rurales a 894 jóvenes

El 59,76 % de las garantías del aval joven de la Junta para la adquisición de la primera vivienda se ha otorgado en municipios rurales y entidades locales menores a 894 jóvenes beneficiarios que han podido financiar hasta el 95 % de la compra.

Además, otros 196 jóvenes adquirieron su vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes gracias a las ayudas autonómicas para su compra desde el inicio de la legislatura, según ha dicho la secretaria general de Vivienda, Arquitectura, Accesibilidad y Regeneración Urbana, Lidia López.

A pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Justa Núñez en la Comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Asamblea, la secretaria general de Vivienda ha expresado que para la Junta es una "prioridad absoluta" la vivienda en zonas rurales.

López ha destacado el Plan Habita, que contempla nuevas viviendas protegidas en localidades de pequeño tamaño, y que ya ha construido 155 en 31 municipios, entre ellos dos entidades locales menores.

También las ayudas para la rehabilitación en el ámbito rural para afrontar la falta de vivienda y el envejecimiento del parque residencial, en las que cuentan con prioridad los jóvenes, entre otras medidas, como las deducciones fiscales específicas para el ámbito rural.

Todo ello, con el objetivo de fijar población y ofrecer futuro en los pueblos, ha dicho.

Por su parte, la diputada del PSOE Justa Núñez ha reprochado al Ejecutivo autonómico que atienda a poblaciones gobernadas por el PP en cuanto a la construcción de vivienda, mientras que Barbaño, Palazuelo y San Gil, con gobiernos socialistas, demandan también esto.

Además, ha asegurado que el "mal endémico" hoy es la falta de vivienda y ha justificado la construcción de 22 viviendas entre 2019-2023 por la crisis sanitaria que se atendía.