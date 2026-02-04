El Carnaval Piporro 2026 de Aceuchal concederá más de 20 premios para artefactos, comparsas y disfraces

El Carnaval Piporro 2026 se celebra del 13 al 16 de febrero en la localidad pacense de Aceuchal con más de dos decenas de premios para artefactos, comparsas y disfraces individuales dentro de una programación que se enmarca en una fiesta con la que el municipio se reivindica como referencia carnavalesca de Tierra de Barros.

El Carnaval Piporro, que ha convertido a Aceuchal en punto de encuentro de miles de aficionados, ha sido presentado este martes en la Diputación de Badajoz en una rueda de prensa en la que el alcalde, Sergio Gordón, y la primera teniente de alcalde, Mari Carmen Merchán, han intervenido junto al diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, este último en nombre de la institución que aporta recursos públicos a disposición del municipio para que esta fiesta sea posible.

Así, del 13 al 16 de febrero se desarrollará una programación protagonizada por "obras de arte" convertidas en artefactos, y trajes propios de las comparsas, como ha detallado Merchán, que ha destacado los más de 20 premios que se repartirán entre disfraz individual infantil, mejor doliente, vestuario y coreografía, los dedicados a los artefactos y para el disfraz individual de adultos.

El alcalde ha ensalzado asimismo el tejido asociativo y el voluntariado de los vecinos que, "con pasión, inversión y ocurrencias", sacan adelante esta "fiesta sana". La primera prueba de esta implicación es el cartel, realizado por María Rejano, sin aspectos digitales.

Un Carnaval, como ha descrito Cabezas, que refleja el "dinamismo que ha logrado este ayuntamiento" como el que "demuestra" que la provincia tiene vida gracias al empeño de algunos alcaldes, como también se ha referido al Carnaval en Badajoz como "la cultura que se respira desde la capital hasta los municipios más pequeños", según indica la diputación pacense en nota de prensa.

En este sentido, ha puesto de ejemplo a Aceuchal para hablar de "pueblos que han sabido construir una identidad propia en torno a esta celebración, implicando a generaciones enteras y logrando que sus calles se conviertan, durante estos días, en un espacio de encuentro, de humor, de imaginación y de convivencia".

La Diputación de Badajoz ha señalado por último que desde la misma se defiende una manera de entender la cultura que nace en los pueblos, que se construye "desde abajo" y que "no es elitista ni distante, sino cercana, participativa y profundamente arraigada al territorio".