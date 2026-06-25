Una campaña de la DGT busca prevenir accidentes en tramos de carreteras en obras y preservar a los trabajadores

La Dirección General de Tráfico (DGT) está llevando a cabo hasta el próximo domingo, 28 de junio, una nueva campaña especial de vigilancia y control de carreteras en obras, que busca prevenir los accidentes en estos tramos y preservar la salud de los trabajadores que, en ocasiones, sufren atropellos por parte de conductores que no se atienen a las normas de circulación especiales de la vía.

En Extremadura existen numerosos tramos en obras o trabajos de mantenimiento de la red de carreteras y uno de ellos es el enlace de la salida 542 de la autovía A-66 que conecta con la carretera CC-38, hasta donde se han desplazado este miércoles el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la directora provincial de Tráfico, Cristina Redondo; el jefe del Subsector de Tráfico de Cáceres, Eduardo Castelo, y Juana Isabel González, jefa de área de conservación y explotación en Cáceres de la Demarcación de Carreteras del Estado.

Quintana ha explicado que el año pasado se hicieron más de 3.600 controles en esta misma semana y fueron denunciados algo más de 99 conductores, la mayoría de ellos por exceso de velocidad. En total 81 de esos 99 no adecuaron la velocidad a las señalizaciones de la vía en obra y también hubo algunas denuncias por conducir mientras se hablaba por el móvil y otras irregularidades. Además, en las carreteras cacereñas se produjero 154 siniestros viales relacionados con tramos en obra.

Quintana ha destacado la importancia de este tipo de campañas que bsucan minimizar el número de accidentes en las carreteras de la región. "Creo que España ha dado un paso gigantesco en tráfico, somos una referencia europea y mundial de cómo tenemos que hacer las cosas y esta es una de las actividades que van en esa misma línea", ha señalado.

Así, ha recordado que una obra siempre genera algún inconveniente para el conductor, y requiere una mayor atención para "no poner nunca en peligro la vida de trabajadores que están realizando la obra". "Creo que nadie tiene derecho a perder la vida cuando está realizando su trabajo y por eso la DGT hace este plan de controles que hemos querido presentar hoy aquí en Cáceres", ha señalado.

La jefa provincial de Tráfico, Cristina Redondo, ha incidido en esta idea del peligro que corre el personal que está a pie de obra, ya que la mayor parte de los incidentes que sufren los operarios de carreteras de las empresas de conservación y mantenimiento, se producen con vehículos ajenos a la propia obra.

Es decir, la mayoría de los accidentes están provocados por vehículos que circulan por la vía en la que se está produciendo esa obra, bien por excesos de velocidad, distracciones de todo tipo, utilización del móvil o cualquier otra actividad que distraiga al conductor de la conducción, y también, por adelantamientos antirreglamentarios cuando ya están prohibidos dentro de la obra o cambios de carril que no sean reglamentarios.

"Queremos llamar la atención sobre la importancia de respetar la señalización en los tramos de vía que se encuentran en obras y el hecho de erradicar y controlar esos comportamientos que ponen en peligro la seguridad de los operarios", ha incidido Redondo, que ha apuntado que la campaña se realiza en el mes de junio porque en este periodo estival aumentan los desplazamientos por carretera.