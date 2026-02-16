Los Camballotas conquistan el Concurso Oficial de Murgas COMBA 2026 de Badajoz con su crítica al estado de la Sanidad

Desde el corazón de la consulta de un médico de familia, vistiendo batas blancas del 'SOS' y poniendo de manifiesto carencias del sistema sanitario público, como la falta de personal o las largas listas de espera, 'Los Camballotas' han ganado el Concurso Oficial de Murgas COMBA 2026 de Badajoz.

"Siguen las llamadas, faltan hospitales, líneas colapsadas, faltan materiales y hacen falta manos de profesionales", cantaban los integrantes de esta murga de Olivenza en la final de este certamen celebrado en la noche de este pasado viernes en el Teatro López de Ayala de la capital pacense.

No obstante, sobre las tablas de ese templo de la cultura pacense, tampoco han faltado otras reivindicaciones entonadas por 'Los Camballotas' en su "canto a la vida", como el llamamiento a que "se termine el terror en Palestina".

Conquistando así el primer puesto, tras advertir durante su actuación al jurado de que si no ganaban le recetarían un "supositorio de medio metro", a esta murga le han seguido en la clasificación la de 'Gitano y de Badajó', 'Los Water Closet', 'Marwan Chilliqui', 'Valentín, entrenador infantil' y 'Al Maridi'.