Calera de León revive la Batalla de Tentudía con su representación teatral y una procesión medieval

La duodécima edición de la representación teatral de la Batalla de Tentudía se celebrará los días 6, 7 y 8 de agosto, seguida por la XI Procesión Medieval el próximo domingo, día 9, en la localidad pacense de Calera de León, que presenta este evento cultural que reúne historia, humor y emoción.

La cita moviliza cada año a gran parte del municipio y ha logrado consolidarse como un referente turístico y patrimonial en la comarca, como se ha destacado en su presentación en la Diputación de Badajoz, donde la diputada Lourdes Linares ha señalado el valor estratégico de este tipo de manifestaciones culturales para la proyección de los municipios extremeños.

Asimismo, ha asegurado el "respaldo orgulloso" de la diputación con iniciativas que, como la representación de la Batalla de Tentudía, unen el rigor histórico, la cultura y el esfuerzo colectivo "para dinamizar nuestros pueblos y mostrar la riqueza de nuestro patrimonio al mundo".

Por su parte, el presidente de la Asociación Tentudía Teatro, Adrián Paniagua, ha puesto de relieve el trabajo altruista y desinteresado de más de cien vecinos de Calera de León, cuya implicación directa sobre el escenario y en las labores de organización hace posible llevar a cabo la obra cada verano.

Paniagua ha subrayado además que esta duodécima edición mantendrá "el espíritu esencial que ha hecho grande al proyecto desde sus inicios", incorporando asimismo algunas novedades escénicas para el disfrute de los asistentes.

Del mismo modo, ha dedicado unas emotivas palabras al recuerdo de Manuel Rodrigo Valencia, recientemente fallecido y a quien ha calificado como "alma máter" tanto de la asociación como de la propia obra, señalando que esta edición estará "impregnada" de su legado y memoria.

Las entradas para la representación teatral tendrán un precio de 7 euros y podrán adquirirse a través de internet y de forma presencial en la Casa de la Cultura de Calera de León. El aforo para cada pase es de 350 espectadores

A tenor de esta iniciativa, la Diputación de Badajoz ha mostrado en nota de prensa su compromiso "firme" con el municipalismo, el apoyo al tejido asociativo local y el desarrollo socioeconómico de los pueblos de la provincia.

Fiestas y representaciones históricas como la Batalla de Tentudía, ha resaltado, representan un importante motor de dinamización cultural y atracción turística y contribuyen de forma activa a la creación de oportunidades en el entorno rural y a la lucha contra la despoblación a través de la puesta en valor de la identidad comunitaria.