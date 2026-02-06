Caja Rural de Extremadura y Pymecon renuevan su colaboración en el 40 aniversario de la federación

Caja Rural de Extremadura y la Federación Regional de la PYME de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon) han firmado un convenio con el objetivo de reforzar la colaboración entre ambas entidades.

El acuerdo tiene como objetivo principal apoyar las actividades de la federación, como es la celebración de su Asamblea General, y además, la Caja estará presente como entidad colaboradora en todos los actos y actividades que Pymecon realice este año con motivo de su 40º aniversario, que se celebra durante 2026.

El convenio ha sido firmado por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el presidente de Pymecon, Juan Manzano, que han mantenido un encuentro de trabajo en la Finca El Toril en la que también han estado presentes la directora general de la entidad, Rocío Morales, y el gerente de Pymecon, José Luis Iglesias.

En su intervención, Urbano Caballo ha mostrado su satisfacción por este acuerdo con un "sector clave en la región", tras lo que ha reafirmado que desde Caja Rural de Extremadura van "a seguir contribuyendo y apoyando a los sectores que impulsan la economía regional", ha afirmado.

Cabe destacar que el convenio tiene una duración estipulada de un año, con posibilidad de ser prorrogable y se hará efectivo a través del Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura y de esta forma, la entidad de crédito cooperativo reafirma su compromiso con este sector, según informa la entidad en nota de prensa.

Según el último Observatorio de la Construcción en Extremadura son más de 3.500 las empresas dedicadas a la construcción, lo que supone un 10,7 por ciento del porcentaje total de empresas.