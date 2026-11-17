Caja Rural de Extremadura y la Fundación Atrio Cáceres han suscrito este lunes un convenio de colaboración para impulsar el programa 'Música para el bienestar', una iniciativa que utiliza la música como herramienta para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.

El proyecto incluye sesiones de musicoterapia para personas mayores y pacientes hospitalizados, así como propuestas de música creativa destinadas a niños de entre 4 y 6 años, con el objetivo de "favorecer el bienestar emocional, la estimulación, la creatividad y la participación".

Así, y bajo el lema 'Creando armonía social', la iniciativa parte de la capacidad de la música para conectar con las personas y generar espacios de bienestar, acompañamiento y expresión, según informa Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el presidente de la Fundación Atrio Cáceres, José Antonio Polo, y contempla el desarrollo de distintas actividades en Cáceres y Plasencia dirigidas a personas de diferentes edades y circunstancias.

En su intervención, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado que esta colaboración "responde a una forma de entender nuestro compromiso con Extremadura que pone siempre a las personas en el centro", ya que según ha destacado, "la música puede ser una herramienta extraordinaria para acompañar, estimular, emocionar y mejorar el bienestar, y este proyecto permite acercarla a personas que pueden beneficiarse especialmente de ella".

Caballo ha señalado además que "para Caja Rural de Extremadura es importante apoyar iniciativas que tengan una repercusión directa en la sociedad y que unan cultura, educación y bienestar", tras lo que ha valorado que la Fundación Atrio comparte "con nosotros esa voluntad de generar proyectos útiles, cercanos y con capacidad para mejorar la vida de las personas", señala.

Cabe destacar que el convenio refuerza la relación de colaboración entre Caja Rural de Extremadura y Atrio, que también se desarrolla a través de otras iniciativas vinculadas a la formación, especialmente en el ámbito de la restauración y la gastronomía.

Ambas entidades comparten así una línea de trabajo orientada a generar oportunidades, fomentar el aprendizaje y poner el conocimiento y la experiencia al servicio de la sociedad extremeña.

En este sentido, Urbano Caballo ha subrayado que "Atrio representa también una forma de proyectar Extremadura desde la excelencia, el conocimiento y la formación", por lo que ha considerado que "poder colaborar en iniciativas diferentes, pero con un mismo denominador común, que es aportar valor a las personas y a nuestra tierra, es especialmente satisfactorio para Caja Rural de Extremadura", ha concluido.