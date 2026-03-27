Cae un 4,9% la compraventa de viviendas y un 3,7% el precio medio en enero en Extremadura

La compraventa de viviendas cayó un 4,9 por ciento en Extremadura en enero respecto al mismo mes de 2025, mientras que el precio medio se redujo un 3,7 por ciento, según los datos del Consejo General del Notariado.

No obstante, el descenso de la compraventa de viviendas ha sido inferior al anotado en España, donde cayó un 11,4 por ciento.

En total, en enero se efectuaron 1.024 compraventas de vivienda en la Comunidad Autónoma y el precio medio fue de 695 euros/metro cuadrado, el más bajo del país, tras retroceder un 3,7%, frente a un incremento medio nacional del 9 por ciento.

Por tipo de inmueble, en enero se produjeron 662 compraventas de pisos, un 11,1 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior, y 362 de viviendas unifamiliares, un 9 por ciento más. El precio medio de los pisos aumentó un 3 por ciento, hasta alcanzar los 876 euros/metro cuadrado, y el de las unifamiliares se situó en los 466 euros/metro cuadrado, un 9,9 por ciento menos que un año antes.

Por su parte, la concesión de préstamos hipotecarios retrocedió un 5,1%, por ciento, descenso inferior a la media nacional del -6,8 por ciento.

En total en enero se concedieron 478 préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda y la cuantía media subió un 6,4 por ciento interanual, hasta alcanzar los 105.851 euros.