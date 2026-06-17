Cada extremeño usa internet una media de 184 minutos al día, la segunda cifra más baja del País

Extremadura es la segunda región española donde menos se usa internet, con 184 minutos por habitante al día, según los últimos datos sobre consumo y audiencia digital.

Más de 41,7 millones de españoles usan internet al mes, un 2 % más que hace un año, una cifra que supone el 87,8 % de la población española a partir de los cuatro años, según los últimos datos sobre consumo y audiencia digital.

Aumenta el número de usuarios y también se incrementa el tiempo de consumo diario en un 11 % respecto a mayo de 2025, según el último balance de la consultora Barlovento con datos de GfK, el medidor oficial de las audiencias digitales en España.

Ocho de cada diez españoles navega cada día por internet, y en los grupos de 16 a 64 años supera el 90 %. Los jóvenes de entre 16 y 24 años son los que dedican más tiempo a internet, 266 minutos al día, y le sigue el grupo con edades de entre 25 a 34 años, con 245 minutos, pero la media del tiempo que pasan los españoles en internet es de tres horas y diecinueve minutos.

Las comunidades autónomas que tienen un promedio más alto por habitante al día son Canarias (220 minutos) y Cantabria (218), mientras que las que registran menor consumo son Navarra (183) y Extremadura (184).