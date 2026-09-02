Cáceres vuelve a ser escenario del talento musical extremeño con la 18ª edición de Escenario AMEX del 4 al 6 de septiembre

Cáceres volverá a convertirse esta semana en punto de encuentro para la música extremeña con la celebración de la 18ª edición de Escenario AMEX, que se desarrollará los días 4, 5 y 6 de septiembre con diez propuestas artísticas que recorrerán estilos como el rock, el indie, el rap y la música electrónica.

El festival está organizado por la Asociación de Músicos de Extremadura (AMEX), con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial y el Espacio Belleartes, y mantiene su apuesta por ofrecer un espacio de difusión y encuentro para los músicos y bandas de la región.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado durante la presentación que alcanzar las 18 ediciones “no es un hecho menor” y ha subrayado que durante tres jornadas Cáceres será “el epicentro de la creación regional”.

“Este festival es la prueba firme de que en nuestra tierra hay un talento arrollador, que crea y suma valor a nuestra identidad”, ha señalado.

Suárez ha reivindicado además el compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con la cultura y con quienes están construyendo la escena musical extremeña desde sus propios proyectos. “El respaldo a la cultura local no es opcional, es el motor que impulsa nuestras aspiraciones hacia la Capitalidad Cultural 2031”, ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que el proyecto de ciudad “se construye desde la base, dando visibilidad a quienes dinamizan la escena musical extremeña día a día”, y ha puesto en valor la colaboración con AMEX y con espacios culturales como Belleartes como una apuesta “por el futuro de nuestros creadores”.

TRES DÍAS PARA LA MÚSICA EXTREMEÑA

La programación comenzará el viernes 4 de septiembre con una jornada que combinará rock y música urbana. El público podrá disfrutar de Akotai MC, que llevará al escenario su propuesta de rap consciente;; de HeadBang, con su propuesta de rock instrumental melódico; y Red n’ Rebel, representantes del hard rock.

El sábado 5 de septiembre el protagonismo será nuevamente para diferentes formas de entender el rock, con las actuaciones de DelSurf, vinculados al surf rock; Dijo Que Sí, dentro del pop-rock indie; y Le Mur, una de las formaciones de referencia del rock alternativo extremeño.

La programación se cerrará el domingo 6 de septiembre con Escenario AMEX Electrónico, una jornada en formato de fiesta electrónica que reunirá a diferentes artistas para poner el broche final a tres días de música y reivindicación de la diversidad de la escena regional.

Escenario AMEX vuelve así a ofrecer un espacio para artistas y bandas que desarrollan sus proyectos en Extremadura y que encuentran en este tipo de iniciativas una oportunidad para presentar su música ante el público, ganar visibilidad y seguir consolidando una escena musical propia.

Jorge Suárez ha animado finalmente a los cacereños, cacereñas y visitantes a acercarse durante el fin de semana a las distintas propuestas y “descubrir a estas bandas y disfrutar de la enorme diversidad de nuestra música”.