DESAHUCIOS

Cáceres se moviliza contra el desahucio de Maricarmen

La plataforma vecinal Stop Alquileres Abusivos de Cáceres, convoca para este viernes, 25 de septiembre a las 20:00 horas, una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en la capital cacereña.

Redacción

Extremadura |

Cáceres se moviliza contra el desahucio de Maricarmen
Cáceres se moviliza contra el desahucio de Maricarmen | OCR

La plataforma vecinal Stop Alquileres Abusivos de Cáceres, convoca para este viernes, 25 de septiembre a las 20:00 horas, una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno como reacción, apuntan, a la vergüenza nacional vivida el miércoles con el desahucio de Maricarmen, mujer de 87 años cuyo piso fue adquirido por el fondo Urbagestión, con una subida de alquiler del 300%. No estamos ante un caso aislado, ni casos que sucedan únicamente en las grandes ciudades.

En Cáceres, denuncia la plataforma, son múltiples los casos que han llegado a la Oficina de Derechos del Inquilinato solicitando asesoramiento ante situaciones de vulnerabilidad extrema muy similares a la de Maricarmen: Personas mayores, familias inquilinas, personas migrantes, estudiantes, pensionistas, madres solteras, jóvenes que no pueden independizarse... que afrontan dificultades para mantener sus viviendas en alquiler y que la presión del precio de sus alquileres no para de crecer o acaban en desahucios.

Asegura la plataforma que es fundamental intervenir el mercado de una vez por todas. Ya se acabó el tiempo de las medias tintas, de los parches y de las evasivas: Es intolerable que, después de todo el sufrimiento causado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008, los gobernantes pretendan replicar exactamente las mismas recetas económicas, concluyen.

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