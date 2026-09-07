Cáceres y Mérida celebran el próximo fin de semana Las Noches del Patrimonio con más de 70 propuestas

Cáceres y Mérida se sumarán el próximo fin de semana a la celebración de Las Noches del Patrimonio, una iniciativa que se desarrolla de forma simultánea en los 15 municipios que conforman el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Como novedad, este año el Grupo de Ciudades ha dado la posibilidad de celebrar estas Noches del Patrimonio en dos fines de semana, el del 11 y 12 de septiembre, o el de 18 y 19 de septiembre. En el caso de las ciudades extremeñas, ambas lo celebrarán en la primera fecha con programas que suman cerca de 70 propuestas culturales, artísticas y de patrimonio.

En Mérida, la programación se articulará en torno a tres grandes propuestas: Vive Patrimonio, que engloba las actividades culturales, talleres, conciertos y visitas guiadas; Abierto Patrimonio, que permitirá acceder gratuitamente a diferentes espacios y monumentos; y Escena Patrimonio, que ofrecerá un espectáculo de danza contemporánea en el Templo de Diana.

Una de las principales novedades de esta edición será el importante incremento de las visitas guiadas, que pasan de la decena larga de ediciones anteriores a cerca de 30 propuestas, según ha explicado en rueda de prensa el consistorio emeritense hace apenas una semana.

Entre las visitas, destacan el recorrido por la cripta de la Basílica de Santa Eulalia, recientemente remodelada, así como por la Casa del Mitreo, el Acueducto de los Milagros, el Teatro María Luisa o el patrimonio oculto de la ciudad.

También se incorporan propuestas como una visita al Tren Turístico, para que los propios emeritenses puedan conocer este recurso turístico de la ciudad desde una nueva perspectiva.

En el Teatro María Luisa, sus arquitectos, los hermanos Robustillo, protagonizarán una visita guiada que permitirá conocer detalles y curiosidades del proyecto arquitectónico. También habrá una visita relacionada con la literatura y la historia cultural de Mérida de la mano de Leni Ortiz.

Por jornadas, la programación arrancará el viernes 11 con actividades en diferentes espacios de la ciudad, teniendo como uno de sus principales epicentros el Templo de Diana, donde se concentrarán numerosas propuestas. A las 20,00 horas, Mérida Flamenca presentará 'Fatum', un espectáculo creado expresamente para Las Noches del Patrimonio, mientras que a las 22,30 horas, el Templo de Diana acogerá el concierto de The Lucky Duckies.

La programación del viernes incluye también la representación de 'En el nombre de Drusila', que llegará a la terraza del Centro Cultural Alcazaba después de no poder celebrarse durante su programación prevista por las condiciones meteorológicas, al tiempo que el Teatro María Luisa se sumará a la celebración con una propuesta cinematográfica en colaboración con la Fundación ONCE.

El sábado comenzará con propuestas destinadas a diferentes públicos y con una especial presencia del folklore y la artesanía. Así, la Asociación Folklórica Nuestra Señora de la Antigua participará en el Templo de Diana con una muestra de danzas y folklore extremeño, poniendo en valor una de las expresiones culturales más vinculadas a la identidad de la ciudad.

Durante la jornada se desarrollarán también talleres de artesanía en el parque de las Méridas del Mundo, talleres infantiles en la Plaza de España, actividades de mosaico, cuentacuentos y diferentes propuestas artísticas.

La artista invitada de Escena Patrimonio será este año María Mar Suárez 'La Chachi', que ofrecerá un espectáculo de danza contemporánea a las 21,00 horas en el Templo de Diana. La artista participará además en talleres dirigidos a asociaciones y academias de danza de la ciudad, favoreciendo el intercambio de experiencias con profesionales y colectivos locales.

La jornada contará también con el espectáculo de pintura en directo de Esther Nieto y otras actividades vinculadas a la artesanía y las artes escénicas.

En el Teatro María Luisa tendrá lugar, a las 20,00 horas, una lectura dramatizada de 'Soliloquio de Grillo', a cargo de Ana Trinidad.

El patrimonio romano tendrá también un importante protagonismo con un desfile militar y civil de las legiones romanas de Augusta Emerita, Ara Concordiae, Emerita Antiqua y Luporum Cíbera, que partirá del entorno del Arco de Trajano.

La Banda de Música de Mérida, bajo la dirección de Pilar Vizcaíno, ofrecerá un concierto en la Plaza de España a las 20,15 horas, mientras que el Museo Nacional de Arte Romano acogerá asimismo diferentes actividades de recreacionismo e interpretación.

La jornada concluirá en el Templo de Diana con el espectáculo de María Mar Suárez 'La Chachi' y, a las 23,00 horas, con un tributo a Manolo García, a cargo de 'Manolo, el burro y cía'.

Dentro de Abierto Patrimonio, diferentes monumentos y espacios patrimoniales de la ciudad podrán visitarse gratuitamente, incluyendo algunos de los principales recursos monumentales de Mérida y propuestas especiales en colaboración con las instituciones patrimoniales.

Entre los espacios incluidos se encuentran la Casa de Mitreo y los Columbarios y otros enclaves patrimoniales, además del Museo Nacional de Arte Romano. El Museo Abierto de Mérida, gestionado por la Delegación de Turismo, se incorpora también este año con una exposición específica vinculada a Las Noches del Patrimonio.

CÁCERES ORGANIZA 40 PROPUESTAS Y ABRE 40 ESPACIOS

En cuanto a Cáceres, la programación diseñada por el consistorio incluye 40 propuestas y 40 espacios abiertos abiertos gratuitamente hasta la medianoche.

Entre las principales novedades de esta edición, el ayuntamiento ha destacado que, por primera vez, Las Noches del Patrimonio saldrán del recinto intramuros. Así, se abrirá al público la Cueva del Conejar, que podrá visitarse por vez primera tras los trabajos realizados en esta histórica cavidad. Las visitas se podrán realizar durante los dos días de celebración y requerirán inscripción previa.

La primera de las visitas contará, además, con Antoni Canals, del equipo de Primeros Pobladores, uno de los especialistas en cuevas prehistóricas de Cáceres.

La segunda novedad será la incorporación a la programación del Centro de Interpretación del campamento de Cáceres El Viejo, donde se desarrollarán recreaciones teatralizadas y observaciones astronómicas.

Asimismo, la música volverá a tener un protagonismo destacado en distintos espacios de la ciudad durante las dos jornadas. El Arco de la Estrella acogerá un concierto de baterías, mientras que Tamara Alegre actuará en Santa María fusionando flamenco con pop, copla y bolero.

El Ceres London Trío llevará la música de flauta y chelo al Palacio de Moctezuma, los Blues Beats Trío recorrerán el barrio de San Antonio y el Ensemble de metales del Conservatorio Hermanos Berzosa interpretará distintas piezas en el jardín del Palacio de Carvajal.

La Plaza Mayor será escenario de dos grandes conciertos: Furriones, el viernes, y Acetre, el sábado, con su particular actualización de los sonidos tradicionales de Extremadura.

El programa incluye también la propuesta 'La poesía de los árboles', que fusionará jazz y poesía en el Palacio de la Isla, además de los Ciclopoemas, con poemas itinerantes por distintos espacios de la ciudad.

Además, para amenizar las esperas en las visitas a los 40 espacios abiertos, un grupo de actores protagonizará las 'Escenas a la cola', con intervenciones destinadas a sorprender y entretener al público.

La programación prestará igualmente especial atención a los jóvenes, con propuestas surgidas del Espacio para la Creación Joven, que se instalarán en Santa María con actuaciones de música y baile de diferentes estilos.

Por último, el público familiar tendrá también un papel protagonista, con La Linterna Mágica en la Plaza de San Jorge, que recreará los circos de los siglos XIX y principios del XX. Además, se desarrollarán talleres dirigidos a los niños en diferentes espacios de la ciudad.