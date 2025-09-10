Cáceres, elegida como Ciudad Europea del Deporte en 2026

Cáceres ha conseguido el reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte en 2026, un galardón que otorga la entidad privada Aces Europe (Asociación Europea de Capitales y Ciudades del Deporte), con sede en Bruselas, que distingue a las ciudades que apuestan por el deporte en todas sus categorías y promueven instalaciones para su práctica.

El galardón, que también han conseguido otras ciudades españolas como Móstoles o Palencia, ha sido notificado de forma oficial por parte del comité evaluador al ayuntamiento cacereño, tal y como ha adelantado este martes el alcalde Rafael Mateos, que ha explicado que esta entidad sin ánimo de lucro asigna cada año los reconocimientos de Capital Mundial, Capital Europea, Región, Ciudad, Isla, Comunidad y Villa del Deporte.

En el documento remitido al consistorio cacereño, ACES destaca la promoción que realiza la ciudad de Cáceres del deporte "desde la base, la apuesta por el deporte como sinónimo de salud, de integración social, de respeto y educación". "También han puesto en valor nuestras instalaciones deportivas, los programas deportivos que se aplican, la multitud de actividades que se programan en este ámbito y la implicación ciudadana en todas ellas", ha indicado el regidor.

Mateos ha manifestado que "optar a este sello ha sido una apuesta de este equipo de gobierno y estamos muy felices y orgullosos de haberlo logrado. Es el reconocimiento al pasado, a la trayectoria deportiva de la ciudad de Cáceres y a su apuesta histórica por el deporte; y al mismo tiempo sirve de acicate para las generaciones futuras".

"Hemos peleado la candidatura con un intenso trabajo previo, pero lo interesante es lo que está por venir, un año cargado de propuestas que poco a poco iremos desgranando", ha subrayado el regidor, que ha anunciado que la ciudad acogerá algún importante evento deportivo el año próximo pero no ha adelantado cuál será.

No obstante, ha avanzado que "también en cuanto a infraestructuras será un año muy destacado. "Acabamos de renovar pistas deportivas en los barrios, abandonadas desde hace años, pero además está a punto de comenzar la reparación del Teodoro Casado para evitar las goteras y también daremos pronto forma al complejo deportivo con piscina cubierta en Casa Plata-Nuevo Cáceres", ha indicado.