Cáceres destina 1,8 millones de euros para convertir AldeaLab en un polo de innovación en IA con nuevos espacios

El Ayuntamiento de Cáceres ha resultado beneficiario de una ayuda de fondos europeos de 1,8 millones de euros, para la financiación del proyecto 'Cáceres Smart Economy' tras lograr la máxima puntuación en Extremadura en la convocatoria de Red.es. Del total de la inversión, algo más de 1,5 millones (85%) provienen de fondos Feder y el 15% restante, unos 267.000 euros, los aportará el consistorio cacereño.

El objetivo de este proyecto es convertir AldeaLab --integrado por los edificios Garaje 2.0 y Embarcadero-- en un punto de conexión (hub) de innovación en Inteligencia Artificial (IA) que permitirá "ser más ágiles, más eficaces y acortar tiempos de respuesta, algo que es fundamental para la administración, a la hora de tramitar licencias, permisos, subvenciones o autorizaciones".

Así lo ha explicado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, este lunes en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por miembros del equipo de Gobierno, entre ellos los concejales de Fondos Estratégicos, Pedro Muriel, y de Desarrollo Tecnológico, Emilio Borrega, así como por los equipos técnicos de cada área, a quienes el regidor ha agradecido "el excelente trabajo que han realizado".

"Queremos que ese polo de creatividad y de emprendimiento que es el Embarcadero junto al Garaje 2.0, que ya es un referente nacional de todo ello, ahora lo sea también en el uso de la IA tanto para empresas y entidades, como para las administraciones", ha explicado el primer edil, que ha incidido en que todo ello se enmarca dentro de la estrategia municipal del uso de la IA en la atención al ciudadano, tal y como se recoge en la Agenda Urbana.

Este proyecto se verá reforzado con la apertura también del Espacio de Atención Ciudadana en el que "estamos trabajando", ha dicho el alcalde, quien ha confiado que AldeaLab se convertirá en un referente de la utilización de la IA para mejorar la vida de los ciudadanos.

El objetivo de este proyecto es facilitar el acceso a recursos tecnológicos para probar soluciones de IA antes de realizar inversiones, además de favorecer la formación, el desarrollo de prototipos y la creación de nuevos productos y servicios.

NUEVOS ESPACIOS