El PP de Cáceres celebrará su XIV Congreso Provincial el próximo 17 de julio para relevar a Laureano León

La Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Cáceres ha convocado este lunes con carácter extraordinario el XIV Congreso Provincial, que se celebrará el 17 de julio en la capital cacereña y en el que se renovará tanto la presidencia como la dirección del partido en la provincia.

Así, desde el martes, 16 junio, se abre el plazo para presentar candidaturas, que se prolongará hasta el próximo día 22 de junio. Un total de 1.185 compromisarios tendrán derecho a votar, de los que 948 son compromisarios electos y 237 natos.

La comisión organizadora estará presidida por Diego Sánchez Duque, y contará también con Isabel Palomino Márquez, Álvaro Lechuga Pedrera, Valentina Corrales Díaz y Jorge Suárez Moreno.

En la tarde de este lunes se han celebrado tanto la Junta Directiva como el Comité Ejecutivo provincial, los últimos con Laureano León como presidente, quien ha tenido palabras de agradecimiento a todos los que han hecho posible que el partido haya crecido como lo ha hecho en los últimos años.

"A la mayoría de vosotros os conozco desde hace muchos años. Sé vuestros nombres, vuestros apellidos, vuestras circunstancias, vuestras familias y vuestros pueblos. He recibido siempre vuestro cariño y uno se siente orgulloso de este partido y de la familia del Partido Popular", ha afirmado Laureano León.

De igual modo, León se ha mostrado orgulloso de pertenecer al gobierno de María Guardiola como consejero de Cultura, Turismo y Deportes, ha destacado el PP de Cáceres en nota de prensa.

"Nos va a dar días de éxito para nuestra tierra, un futuro mejor y nos va a ayudar a que tengamos la mayoría de alcaldes de esta provincia y que consigamos el gran reto de obtener nuevamente la Diputación Provincial", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general del Partido Popular de Cáceres, Juan Luis Rodríguez Campos, ha agradecido a Laureano León la "gran gestión realizada haciendo que la provincia de Cáceres sea una de las que más éxito ha cosechado el PP en los últimos meses".

También ha reconocido su cercanía con todos los miembros del partido y simpatizantes. "Has estado siempre atento al alcalde, al portavoz, al afiliado del pueblo más grande y del pueblo más pequeño. Hemos estado en reuniones en las que había dos, que con nosotros eran cuatro, que después pasaron a ser diez y que finalmente fueron tantos que se conseguía la alcaldía", ha valorado.