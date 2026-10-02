La búsqueda del desaparecido en Losar de la Vera se reanudará este viernes tras concluir sin resultados

El dispositivo de búsqueda establecido en la localidad cacereña de Losar de la Vera para tratar de localizar al hombre de 68 años desaparecido el pasado lunes cuando salió a dar un paseo con un perro, ha conculido sin resultados.

Las labores de búsqueda se han desarrollado durante este jueves con la participación de distintas unidades de la Guardia Civil y un retén del Plan Infoex, junto a vecinos de la zona, que han continuado rastreando diferentes zonas del término municipal con el objetivo de encontrar al desaparecido y a su perro.

A pesar de los trabajos realizados, no se ha obtenido ningún indicio que permita determinar su paradero, según señala la Guardia Civil, que avanza que las labores de búsqueda se retomarán este viernes.