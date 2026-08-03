Un bombero sufre quemaduras en un incendio en Granja de Torrehermosa

El conductor de un camión de bomberos del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (CEI) de la Diputación de Badajoz sufrió quemaduras de segundo grado en un incendio forestal ocurrido este sábado en el término municipal de Granja de Torrehermosa, tras alcanzar las llamas el vehículo.

El bombero, natural de la provincia de Cádiz, fue atendido en el Hospital de Llerena, donde fue dado de alta, y después fue trasladado a la unidad de quemados el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla