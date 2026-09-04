Bellota Queer lleva a Pasarón de la Vera una romería LGTBI para todos los públicos con Natalia, Dulzaro y DJ Tito

La segunda edición de Bellota Queer se celebrará en Pasarón de la Vera el próximo sábado, 19 de septiembre, con las actuaciones de Natalia, Dulzaro y DJ Tito Deluxe, además de reunir música, cultura, naturaleza y participación ciudadana en torno al colectivo LGTBI.

Se trata de una romería LGTBI organizada por Fundación Triángulo Extremadura en colaboración con la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Pasarón de la Vera.

Así, la música tendrá "un papel destacado" en esta segunda edición, con las actuaciones de Natalia, Dulzaro y DJ Tito Deluxe, que será el encargado de animar la tarde con "una sesión vinculada a la celebración y la cultura LGTBI".

Por su parte, Dulzaro acercará a Pasarón de la Vera "su particular diálogo entre música tradicional y electrónica contemporánea" y Natalia pondrá el cierre musical a la jornada con algunos de los temas que han marcado su trayectoria dentro del pop español, según ha explicado la Fundación Triangulo en nota de prensa.

La romería LGTBI contará también con una ruta senderista en colaboración con el Club de Senderismo Gay de Extremadura. Asimismo, durante la jornada se desarrollarán talleres, actividades y propuestas teatrales con la participación de diferentes asociaciones del municipio.

Además, un mercadillo de artesanía permanecerá instalado durante toda la jornada y, al mediodía, se llevará a cabo una comida popular, acompañada de un karaoke, en uno de los momentos especialmente pensados para favorecer "el encuentro entre las personas participantes y quienes se acerquen hasta Pasarón de la Vera".

Según ha subrayado la fundación en nota de prensa, la jornada reunirá durante todo el sábado música, cultura, naturaleza, artesanía y actividades comunitarias en "una propuesta dirigida al conjunto de la población y construida con la participación de colectivos y asociaciones vinculados a la vida del municipio".

Con esta segunda edición, Bellota Queer pone en valor la diversidad en los pueblos, visibilizar las realidades de las personas LGBTI que viven en el medio rural y generar espacios de encuentro, participación y celebración en los municipios de la provincia de Cáceres.

Cabe recordar que para más información y novedades se podrá consultar los perfiles en redes sociales de Bellota Queer y la Fundación Triángulo Extremadura.