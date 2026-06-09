La Baja TT Dehesa Extremadura se celebrará el 19 y 20 de junio con un recorrido que conecta Badajoz y Portugal y que, hasta la fecha, cuenta con más de 120 equipos inscritos.

La organización de la prueba prevé la asistencia de unos 30.000 espectadores a lo largo del recorrido. Así, el 18 y 19 de junio se realizarán las verificaciones técnicas y administrativas para dar paso, el mismo día 19, a la etapa prólogo, un tramo cronometrado que discurrirá por pistas que unen Badajoz con la localidad portuguesa de Campomayor.

El sábado 20 de junio, será la jornada más intensa con una segunda etapa de 455 kilómetros cronometrados que se recorrerán en dos tramos con salida desde Alconchel y llegada en Zahinos. Al finalizar el día, se celebrará la entrega de trofeos en el pódium oficial, según ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

La competición ha sido presentada este lunes por parte del consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León; el diputado de la Diputación de Badajoz Abel González; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el responsable de relaciones institucionales de la Real Federación Española de Automovilismo, Juan Esteve, y el presidente del Motor Club Villafranca Motorsport, Pedro Pecero.

En su intervención, el consejero extremeño ha reafirmado el apoyo e la Junta a la celebración de la Baja TT Dehesa Extremadura 2026, una cita deportiva que se ha consolidado como una de las "grandes referencias" del calendario nacional e internacional del rally raid y que, un año más, situará a Extremadura en el centro de la atención del motor mundial.

León ha puesto en valor que se trata de "una prueba deportiva de la máxima categoría y relevancia" y ha subrayado que el rallye sitúa a la región durante su duración en el centro de la escena automovilística y motociclista dentro y fuera de sus fronteras.

León ha añadido que el compromiso de la Junta con esta cita "es total", al tratarse de un evento que combina deporte de primer nivel, promoción turística, proyección exterior y retorno económico para la región.

En este sentido, la competición permitirá mostrar al mundo la "riqueza paisajística, natural y cultural" de Extremadura, con un recorrido que atravesará distintos municipios de la provincia de Badajoz y con contará también con presencia en el Alto Alentejo portugués.

La Baja TT Dehesa Extremadura reunirá a equipos de distintos países y contará con una importante repercusión mediática, tal como muestran ediciones anteriores, en las que se acreditaron más de 40 medios de comunicación.

Además, la organización estima un "notable impacto económico" en sectores como la hostelería, la restauración, el combustible y los servicios vinculados al evento, ha informado la Junta en nota de prensa.