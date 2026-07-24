El Ayuntamiento de Cáceres inicia los trámites para nombrar Hija Adoptiva a título póstumo a Dania Dévora

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado este jueves, 23 de julio, los trámites para nombrar Hija Adoptiva a título póstumo a la que fuera directora del Festival Womad durante 28 años, Dania Dévora, fallecida ese mismo año.

Así se ha acordado en la Comisión Informativa de Cultura celebrada este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres, con la que se ha iniciado la tramitación formal que contemplada en el Reglamento de Honores y Distinciones de la ciudad de Cáceres "para reconocer a quien fuera directora del Festival WOMAD en Cáceres durante 28 ediciones (1995-2023) y figura clave en la proyección internacional y la dinamización cultural de la ciudad".

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha informado de que en esta comisión se ha aprobado incoar el expediente relativo al cambio de denominación y concesión de honor de la actual Casa de Cultura Mejostilla, con el fin de que pase a denominarse Casa de Cultura Gredos - 'Juan Merino'.

La iniciación del procedimiento atiende a la solicitud presentada de manera conjunta por la Federación Distrito Norte de Cáceres y la Asociación de Vecinos La Mejostilla, informa el Ayuntamiento de Cáceres en nota de prensa.

De esta forma se busca aclarar la ubicación real del inmueble sita en la calle Río Jaranda en el barrio de Gredos, evitando confusiones con el homónimo Centro Cívico Mejostilla a la vez que se rinde homenaje a Juan Francisco Merino Velasco, figura ilustre del movimiento asociativo tras sus más de 20 años al frente de la Asociación de Vecinos Residencial Gredos.

Por último, la comisión ha aprobado la propuesta para la instalación en la avenida Ruta de la Plata de una escultura dedicada al Ciclismo, en reconocimiento a la destacada presencia y trayectoria histórica que esta disciplina deportiva ha tenido en Cáceres.

Se trata de una escultura de 2 metros de alto por 3 ancho diseñada por el artista Emilio González Núñez cuyo diseño va a ser donado a la ciudad y ha sido creada por el herrero Miguel Ángel Rosco Sánchez.

Finalmente, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha señala que "con el inicio de estos expedientes, la ciudad rinde un justo homenaje a aquellos que han dejado una marca imborrable en la historia de la ciudad".