El Ayuntamiento de Badajoz compra el Conventual de San Juan por 741.000 euros

El Ayuntamiento de Badajoz ha adquirido por 741.000 euros el Conventual de San Juan, situado en pleno Casco Antiguo y que unificará servicios municipales, principalmente los relativos a Urbanismo, con una superficie de unos 5.900 metros cuadrados.

En declaraciones a los medios previas a la firma de la compra del Conventual acompañado de los concejales de Patrimonio y de la Inmobiliaria, Francisco Javier Gutiérrez y Eladio Buzo, y el hata ahora propietario del inmueble y empresario Miguel Ortiz-Cañavate, el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha explicado que ha sido un procedimiento "largo" y "complicado en cierta manera", pero que en el equipo de gobierno tenían "muy claro" que querían un nuevo edificio que centralizara los servicios municipales de atención al ciudadano.

Y es que, como ha explicado, el Ayuntamiento de Badajoz por circunstancias históricas tiene "mucha" dispersión de unidades administrativas, lo cual dificulta el trabajo interno del consistorio y al mismo tiempo permitirá favorecer que los ciudadanos, a la hora de acudir al mismo, puedan hacerlo en un edificio "central y concreto", sobre lo cual ha reconocido que "se abrió una oportunidad" con este convento situado entre la Calle San Juan y Bravo Murillo.

Sobre este inmueble, Gragera ha resaltado que se trata de una "doble oportunidad", dado que en primer lugar responde a las necesidades de espacio que tiene el ayuntamiento, y a una ubicación y localización cercana al Palacio Municipal de la Plaza de España.

También se ha referido a una cuestión "intangible" como el compromiso del equipo de gobierno, del ayuntamiento y de la ciudad con el barrio histórico, una zona que están "empeñados" en regenerar y en seguir mejorando y dotándola de servicios, a la vez que intentan, con la labor y el "esfuerzo" del consistorio y los vecinos "porque los proyectos municipales se hacen con el esfuerzo y con el dinero y con los impuestos de los ciudadanos", en dotarla de servicios públicos que atraigan a su vez a la iniciativa privada.

Así, ha considerado que esta operación es un "espaldarazo definitivo" a la labor que se está haciendo desde el ayuntamiento, la Inmobiliaria y el resto de servicios municipales, razón por la cual está acompañado de Gutiérrez, al que agradece el esfuerzo de su Concejalía por poner "al día" el expediente que se han encargado de tramitar, y de Buzo, que se ha involucrado "personalmente" en este proyecto como responsable, entre otras cosas, del Plan de regeneración y de urbanización residencial del Casco Antiguo.

Sobre esto último, el primer edil ha destacado que las 16 viviendas del Casco Antiguo que Inmuba ha puesto a la venta "han tenido una magnífica respuesta" y ha agradecido ese trabajo, a la vez que ha esperado que el sorteo se desarrolle "en las mejores condiciones" y que "pronto" se pueda ver a 16 nuevas familias viviendo en esta zona gracias al "esfuerzo" de la ciudad.

Igualmente, ha citado al propietario que ha hecho una labor de "generosidad", dado que ante las diferentes alternativas o propuestas ha querido que sea el Ayuntamiento de Badajoz el que finalmente disfrute y haga uso de este espacio histórico "magnífico", cuya compra se cierra por unos 741.000 euros, cantidad que luego se irá complementando con el resto de gastos hasta la partida que se tenía reservada con cargo al Plan de Impulso del pasado año.

En relación a los próximos pasos, el alcalde ha explicado que, tras la firma, pasará a disposición del ayuntamiento y que, con cargo al Plan de Impulso de este año, se tiene una partida contemplada para redactar el proyecto, de manera tal que se iniciará dicha licitación en cuanto estén los pliegos para que sea un arquitecto externo al consistorio el que proponga ese proyecto.

A partir de ese momento intentarán buscar los fondos, algo que tendrá lugar en años sucesivos, para que esa obra "sea cuanto antes una realidad" y todos los pacenses puedan disfrutar de este edificio, y sobre lo cual calcula que no podrá ponerse en funcionamiento antes de acabar 2023.

De igual modo, ha agregado que se trata de un edificio "singular" y "muy grande" y que lo que quieren es que sea "funcional, respetuoso con el entorno y sobre todo que sirva" a los funcionarios municipales y a los trabajadores de la casa y también a los vecinos, con la "idea" de intentar ocuparlo entero y de unificar en el mismo los servicios de Urbanismo, con la posibilidad de trasladar también otros servicios al haber "espacio suficiente" y ser las posibilidades "infinitas".

A este respecto, ha planteado la posibilidad de valorar que se destine para otros usos o que se utilice en horario vespertino, en función de la ocupación que quede con los servicios municipales que se trasladen al conventual y si quedan estancias o espacios libres; mientras que sobre su estado ha indicado que lleva sin uso "mucho tiempo" y tiene una serie de "deficiencias", pero que las conocen, se les va a "poner remedio" y se acometerá una restauración y reconstrucción en aquellas zonas que así lo requieran.

En cualquier caso, lo que "más" les preocupaba que era a nivel estructural las cubiertas y demás "está francamente bien, teniendo en cuenta la falta de uso", de manera que a partir de ahora se pondrán todos los medios y el presupuesto "que sea necesario para hacer un edificio emblemático y simbólico de la ciudad".

Por su parte, el empresario español afincado en Japón, Miguel Ortiz-Cañavate, ha recordado que, junto a otros inversores, adquirieron este edificio para que hubiese sido el Casino de Extremadura, el cual se completaba con un hotel o una zona 'chill out' en la parte de arriba, pero que "desafortunadamente no" ganaron. A continuación estudiaron distintas posibilidades, entre otras hacer unas viviendas "especiales" aunque cambió la normativa y estas no se permitían, y vino la "gran crisis" de 2008-2009.

No obstante, "siempre" habían tenido la idea de "hacer alguna cosa" aunque "es cierto" que hace unos años iniciaron la venta "si venía algún tipo de oferta interesante", aunque "hay muy poco movimiento inmobiliario y sobre todo para un edificio de este tipo" que requiere tanto la compra como hacer algo "interesante" en coordinación con las autoridades, ha agregado, junto con "al final" la realidad es que puede decir que sus socios japoneses y él mismo están "muy contentos" de que sea el pueblo de Badajoz quien lo vaya a disfrutar.

Una compra que "económicamente es maravillosa", "no para nosotros" según ha admitido, y en la que la "ventaja" es para la ciudad y la ciudadanía, ha concluido, para apuntillar sobre el estado del edificio que han sellado elementos como puertas porque entraron okupas y han tenido una persona viviendo en el edificio, en el que no han acometido ninguna para iniciar o acometer algún proyecto específico, pero sí de mantenimiento y, en concreto, las cubiertas están "en perfecto estado" tras las últimas obras.